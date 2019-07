La fuga de agua en el hospital de Basurto obliga a derivar a Cruces a otros cuatro pacientes El sábado y el domingo fueron trasladados al otro centro sanitario dos personas con problemas cardiacos EL CORREO Lunes, 1 julio 2019, 18:55

Dos días después de que se detectara una fuga de agua en el pabellón Allende del hospital de Basurto que obligó a derivar a Cruces a dos pacientes con infartos de corazón, Osakidetza ha informado que han tenido que ser trasladados otros cuatro pacientes. Asimismo, señalan que el agua solo ha afectado a las paredes y el techo. Una estructura que aseguran que será restaurada entre este lunes y martes.

En la fuga de agua también se mojaron varios elementos críticos de la unidad de Hemodinámica, que pese a no sufrir daños, no se pondrán en funcionamiento hasta adecentar la sala. El hospital de Basurto informa que hasta el miércoles no se atenderán a los pacientes que requieran de este tipo de tratamientos.