Las frases del comunicado del movimiento feminista contra las instituciones vascas en el 25-N

La manifestación feminista con motivo del 25-N fue convocada por Euskal Herriko Mugimendu Feminista bajo el lema, 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!'. La beligerancia del comunicado final por la «violencia institucional» contra las mujeres ha sorprendido y molestado a las principales instituciones. A continuación se reproducen extractos del manifiesto.

«Violencia institucional»

Este 25-N queremos poner el foco en una de las violencias más invisibilizadas y normalizadas: la violencia patriarcal institucional, la que ejercen las instituciones públicas cuando incumplen reiteradamente la legislación vigente, miran a otro lado, no nos creen y legitiman a nuestros agresores, anteponen sus intereses partidistas a nuestras necesidades y hacen postureo con el feminismo. (...) Gracias a años de presión se han logrado leyes, protocolos y recursos, pero son claramente insuficientes y, en demasiados casos, ni siquiera se cumplen. Los gobiernos aprueban leyes que quedan en papel mojado, sin presupuesto ni recursos suficientes.

Ayuntamiento de Bilbao

No tiene Casa de las Mujeres y tras años de reivindicación de Koloretxe, se ha puesto en marcha un proyecto alejado del barrio y poco accesible. El servicio de atención a víctimas del Ayuntamiento interrumpe el apoyo psicológico cuando las mujeres siguen rotas.

Diputación

Presume de feminista y abre dos centros de crisis para víctimas de violencia sexual, y lo hace con recursos externalizados en lugar de empleadas públicas. Unos centros adonde no se puede acceder de forma autónoma, sino a través de la Ertzaintza o los servicios sociales, lo que en muchos casos supone revictimización, justo al contrario de lo que llevamos años exigiendo.

Justicia y Ertzaintza

Violencia institucional es que los sistemas judiciales, policiales o de servicios sociales revictimicen una y otra vez a las mujeres.

Ley de Extranjería

Aboca a la precariedad a las trabajadoras del hogar y de cuidados, mayoritariamente migrantes y racializadas.

Osakidetza

Violencia institucional es la mala atención a las personas trans en la unidad de género de Cruces.

Comunicado íntegro

Gabon Bilbo! ¡Lo hemos vuelto a hacer! Hoy, miles de feministas volvemos a salir a la calle a reivindicar un derecho que es nuestro: ¡el derecho a vivir vidas libres de violencias machistas! En un contexto de auge del negacionismo y de las extremas derechas, que cuestionan derechos conquistados gracias a años de lucha y presión del movimiento feminista, como el derecho al aborto libre y gratuito; o el derecho una atención digna en la sanidad pública; hoy, 25 de noviembre, reafirmamos que nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras decisiones no son negociables!

Llevamos décadas denunciando las violencias con mil caras que produce este sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial, que mata a miles de mujeres, que pone en riesgo la vida de millones, que condena a la precariedad y al terror a otras tantas, y que sigue negando derechos básicos a quienes más vulnerabiliza: a las personas trans, a las migradas, y a la infancia.

Este 25N queremos poner el foco en una de las violencias más invisibilizadas y normalizadas: la violencia patriarcal institucional, la que ejercen las instituciones públicas cuando incumplen reiteradamente la legislación vigente, cuando miran a otro lado, cuando no nos creen y legitiman a nuestros agresores, cuando hacen políticas públicas de mierda, cuando anteponen sus intereses partidistas a nuestras necesidades y cuando hacen postureo con el feminismo.

La violencia institucional es la que ejercen el gobierno y sus instituciones, a veces por acción y casi siempre por omisión contra mujeres y disidencias, es una violencia cotidiana y muchas veces mortal: Violencia institucional es que los sistemas judiciales, policiales o de servicios sociales revictimicen una y otra vez a las mujeres; violencia institucional es mantener en vigor una Ley de Extranjería que aboca a la precariedad a las trabajadoras del hogar y de cuidados, mayoritariamente migrantes y racializadas; violencia institucional es el vaciamiento de las políticas públicas y la creación de ayudas o servicios con requisitos imposibles de cumplir, que dejan a las mujeres sin alternativas reales de protección; violencia institucional es la mala atención a las personas trans en la unidad de género de Cruces; violencia institucional es que la violencia digital contra las feministas se expanda impunemente ante el inmovilismo de las instituciones que no asumen su responsabilidad.

Las feministas llevamos mucho tiempo diciendo qué hay que hacer contra la violencia machista y patriarcal, pero las instituciones no nos consideran interlocutoras válidas. Gracias a años de presión del movimiento feminista, se han logrado leyes, protocolos y recursos, pero son claramente insuficientes y, en demasiados casos, ni siquiera se cumplen. La realidad es que los gobiernos aprueban leyes que quedan en papel mojado, sin presupuesto ni recursos suficientes.

Las víctimas de violencia machista también llevan muchos años diciendo que cuando denuncian empieza un nuevo calvario, y nada ha cambiado. Hay recursos, teléfonos y ayudas, pero el laberinto institucional y burocrático genera dobles y triples victimizaciones. ¡Nos estáis re victimizando por protocolo! Y por eso, hoy venimos a deciros, alto y claro, que, ¡estamos hartas!

Estamos hartas de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos que utilizan conceptos y lemas feministas para lavarse la cara con campañas vacías, legitimando discursos machistas, racistas y tránsfobos. Estamos cansadas de escuchar mensajes institucionales

de condena que luego se traducen en falta de atención, humillación o desprotección: No contéis con nosotras para validar vuestros mensajes institucionales de corta-pega, donde decís que se ofrece todo tipo de apoyo a las víctimas, porque sabemos de primera mano que no han recibido ni una sola llamada; que no las han creído; que las han humillado; que las han puesto en riesgo.

Y decimos todo esto, desde las escaleras de un Ayuntamiento que no tiene Casa de las Mujeres, y que tras años de reivindicación de Koloretxe, se ha puesto en marcha un proyecto alejado del barrio y poco accesible. Un ayuntamiento cuyo servicio de atención a víctimas interrumpe el apoyo psicológico cuando las mujeres siguen rotas.

Pero esta manifestación también ha pasado por la Diputación Foral de Bizkaia. Una institución que presume de feminista y abre dos centros de crisis para víctimas de violencia sexual, y lo hace con recursos externalizados en lugar de empleadas públicas. Unos centros a donde no se puede acceder de forma autónoma, sino a través de la Ertzaintza o los servicios sociales, lo que en muchos casos supone revictimización, justo al contrario de lo que las feministas llevamos años exigiendo.

Por todo ello, exigimos un mapa claro de servicios; asistencia especializada 24 horas, sin derivaciones policiales, y con recursos públicos no externalizados ¡Queremos una Casa de las Mujeres accesible, Queremos políticas feministas reales, que protejan a las más vulnerables y que confronten la violencia estructural de este sistema depredador y violento!

Exigimos, una vez más, la derogación de la Ley de Extranjería, que perpetúa violencias institucionales contra las personas migradas; también el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar y de cuidados; y el refuerzo de la educación sexual y afectiva, especialmente frente a la expansión de la transfobia y la ofensiva autoritaria y de extrema derecha, que no cesan.

Porque la violencia patriarcal no es solo la que ejercen los agresores cuando pegan, acosan, violan o matan; también es la que ejercen las instituciones cuando incumplen la ley, cuando nos abandonan y cuando re victimizan a quienes buscan ayuda.

Y este 25N, no podemos olvidar que el genocidio en Palestina continúa, aunque nos quieran hacer creer ha terminado. Por eso, hoy más que nunca hay que seguir denunciando al gobierno sionista de Israel y enviar todo nuestro apoyo al pueblo y la resistencia Palestina.

También nos queremos solidarizar con las mujeres saharauis, quienes tienen que sufrir la violencia en forma del borrado de su cultura y la prohibición de juntarse con sus compañeras.

Hoy más que nunca, reivindicamos la fuerza transformadora e imparable del movimiento feminista, diverso, radical y combativo. Frente a la ofensiva patriarcal, ¡seguiremos tejiendo alianzas, sosteniendo la vida y construyendo un futuro libre de violencias! ¡Gora borroka feminista!