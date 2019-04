Fortunato Vencedor: «Siempre llego a meta» Vencedor, durante la entrevista. El Selfie Tiene 90 años y está en todas las carreras. Nunca se empieza sin él LUIS GÓMEZ Domingo, 28 abril 2019, 01:48

Es único y, como su apellido, vencedor. Le jalean en las redes y está muy en forma.

-¿Pensando en la siguiente carrera?

-Siempre ando preguntando al hijo, que también corre, ¿qué nos toca el próximo domingo?

-¿Camina o corre?

-Corro, aunque empecé muy tarde. Me estrené a los 65 años.

-¿Por qué lo retrasó?

-No creía que tuviese facultades y tampoco me funcionaban las rodillas. El médico me dijo que anduviese y si me aburría, que fuese a ver escaparates.

-¡Vaya con el doctor!

-Empecé a subir al Pagasarri. Un día me llegó el hijo con '¿por qué no te vienes a la Herri Krosa?'

-¿Y allá que se fue?

- 'No, no. Que la gente dirá 'mira a ese en calzoncillos', le contesté. 'No te preocupes, que no llegarás el último', me garantizó.

- ¿Y?

-¡Que, claro, no llegué el último!

-¿Se pone límites?

-¿Que voy a perder minuto o minuto y medio? Pues lo pierdo para no llegar con la lengua fuera.

-¿Se enrabieta si le adelantan?

-Al contrario, pido a Dios que me dé salud para llegar el último.

-¿Se cuida mucho?

-Eso sí. Como bastante cocido y verde: acelgas, lechugas...

-¿Para ser grande no hace falta ser un héroe?

- No. Yo voy a divertirme, a pasarlo bien, a que me digan muchas cosas los que me pasan.

- ¿Qué le dicen?

- Una chica me soltó hace poco en una media maratón de Santander '¡Ya me gustaría saber de qué pasta te han hecho!'

-Perdón. ¿Media maratón?

-Ni te cuento las que llevo. ¿40, 50? ¡Y dos maratones! A los 79 años cayó el primero.

-¡Normal que le digan eso!

- También que parezco un avión, que los tengo bien puestos o 'Fortunato, tú sí que vales'.

-Hasta tiene club de seguidores en Facebook 'Yo también soy fan de Fortunato Vencedor'.

-No domino internet. Soy de la Guerra Civil y ya me hubiese gustado correr entonces. Pero...

-¿Qué ocurrió?

-Éramos tan pobres que no tenía ni para alpargatas. Mi padre era profesor, dio clases a Piru Gainza y le metieron en la cárcel por... ¡motivos de colores!

-¿Por rojo?

- Digo que le meterían por rojo, porque yo tenía entonces 6 o 7 años. Fui a vivir con un tío cura.

-¿Le molesta que le llamen anciano?

-¡Al contrario! Mientras me lo llamen, señal de que vivo.

- ¿Calcula los kilómetros que lleva corridos?

-Cada mes haré unos 115, entre entrenamientos y carreras.

- ¿Lo bueno es cruzar la meta?

-Cuando corro suelo preguntar '¿cuánto queda?' '¡200 metros, aunque falten kilómetros!' Hace dos años hice Las Arenas-Bilbao y oí a un policía 'este no llega' Y a otro: 'Hoy le sacamos'. Yo, calladito. 'Ya veremos quién es más chulo', pensé. Si ellos que van en moto o Vencedor. Sabía que iba a llegar. Y llegué. Como siempre.

-¿Es creyente?

-Sí, ya le he dicho que me he criado con un cura.

-¿La felicidad está para compartirla?

-Yo tuve una novia, pero lo dejamos por motivos 'x'. Un día vi a una mujer en un bar y allá que me fui. 'He dejado a mi chica hace año y medio'. 'Pues yo también a mi novio', respondió Rosa.

-¿Era su mujer?

-Fui muy feliz. Igual está mal decirlo, pero fue de las mujeres más guapas de mi época.

-¿Desearía volver a ser joven?

-Pues sí.