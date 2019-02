«A 'Fortunata' la saqué adelante con biberón»

«No es solo maltrato, es que siempre se busca exprimirles el mayor beneficio»

La feria de San Blas de Abadiño contó este año con un acto especial. Por primera vez, una docena de miembros de un colectivo animalista denunció la situación que soporta el ganado y exigió un mejor trato a los ejemplares. «La relación entre animales y humanos no es la idónea, los utilizan sólo para comerciar, no para mejorar las razas sin más», criticó el portavoz de Durangaldea Antiespezista, Gorka Unzalu. Y en este proceso, según aseguró, no sólo se produce maltrato, «porque también puede haber quien trate bien a una vaca, pero solo para que le de más leche o mejor carne, es decir, siempre con el objetivo final de exprimirle el mayor beneficio posible antes de ponerle la fecha de caducidad en el matadero».