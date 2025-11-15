La flota vasca garantiza la merluza en Navidad, pero hay alerta con la gamba y el rape

En Navidad, los pescados y mariscos se convierten en los grandes protagonistas de nuestras mesas. Hace días que en algunas pescaderías animan a los consumidores ... a comprar las especies más demandadas para congelar. «Os lo envaso al vacío y aguanta perfectamente hasta Nochebuena», decía por 'whatsapp' a sus clientes una comercializadora que opera desde el puerto de Ondarroa.

La recomendación tenía un doble objetivo. Por una parte, evitar que los altos precios que suelen alcanzar determinadas especies desequilibren el presupuesto familiar. Por otro lado, para asegurarse el género, porque, diciembre resulta un mes complicado desde el punto de vista meteorológico para la flota vasca de altura que faena en aguas del Atlántico. No obstante, «si no hay temporales que nos impidan trabajar, la merluza está garantizada», señala el portavoz de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (Oppao), Mikel Ortiz.

De ello se encargarán una veintena de barcos de altura que descarga una media de 2.000 toneladas anuales capturadas en el Golfo de Bizkaia, la costa de Francia e Irlanda y algunas zonas de Escocia tras ser expulsada de caladeros históricos de ese país como Rockall.

«Las descargas de merluza son bastante regulares a lo largo de todo el año», detalla. «Sucede que a mayor demanda como en las fiestas navideñas, los mayoristas tienen que pujar más alto para garantizar el abastecimiento y por eso sube su precio», explican desde la Oppao que constata que la lista de especies que más comercializan se completa con el rape y los calamares. «No es lo mismo degustar una merluza de Ondarroa apresada en las hostiles aguas de Gran Sol que un ejemplar capturado en el Pacífico Sur», reiteran.

Por otra parte, especies como el besugo y el rodaballo, así como el bacalao y el pulpo también llegarán a los mercados vizcaínos, pero procedentes de distintos rincones del mundo ya que las descargas en los puertos vascos son prácticamente residuales. Otro de los pescados que también gana adeptos y está cada vez más presente en las mesas navideñas es el salmón, que como es habitual llegará básicamente de Noruega y Escocia.

Ministerio

Entre los géneros que habitualmente tampoco faltan en los banquetes navideños pero que este año corren el riesgo de escasear e incluso de que se produzca su desabastecimiento se encuentran la gamba, sobre todo la roja, rape y cigalas procedentes de la flota de arrastre del Mediterráneo. Las limitaciones adoptadas por la Unión Europea en cuanto a los días de pesca de ese sector han encendido todas las alarmas.

La flota pesquera de esas aguas está compuesta por unas 196 embarcaciones, de las cuales el 80% se encuentra amarrada. La mayoría han agotado el límite de días en los que pueden salir a pescar o han llegado al máximo de kilos permitidos.

Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, así como por parte del Gobierno catalán han advertido que la situación es muy crítica. «Estamos al borde de entrar en un punto de no retorno de perder la capacidad de pesca y de nuestro abastecimiento de pescado», han advertido. «Y cuando un pescador abandona, no vuelve», subrayan.

En este caso, las limitaciones a su actividad tienen que ver con un plan europeo para preservar el desarrollo económico y sostenible de las especies del Mediterráneo. «Son modelos de gestión completamente distintos a los nuestros, con sus propias características y muy diferentes entre sí», explican desde la organización de armadores de Ondarroa. «En lo que coincidimos es en la importancia de la soberanía alimentaria, en el 'Kmo' del pescado», recalcan.

Desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte, han manifestado confianza en que no ocurrirán problemas de abastecimiento de pescado y marisco en Navidad. En esa línea, Luis Planas, ha destacado el compromiso con la sostenibilidad de toda la flota española –integrada por unos 8.400 buques– y «el deseo de aumentar la rentabilidad para los pescadores y armadores después de años de reducciones de capturas», ha asegurado el ministro.