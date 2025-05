La final de la Europa League también reparte juego en el mundo de los negocios Empresas como Just Eat, patrocinador del torneo, genera sinergias en Bilbao a través de la segunda máxima competición europea

Gabriel Cuesta Miércoles, 21 de mayo 2025, 14:55

La final de la Europa League es también una gran oportunidad para repartir juego en el mundo de los negocios. La gran cita de este miércoles en Bilbao abre la puerta a que empresas referentes a nivel internacional muestren sus bondades y generen sinergias a través del gran encuentro en San Mamés. Un ejemplo de ello se ha plasmado en el piso 29 de la Torre este miércoles por la mañana. Allí Just Eat, empresa de reparto que ejerce como patrocinador del torneo, ha organizado una jornada de negocios que ha contado con la presencia del ex futbolista del Athletic y el finalista Tottenham, Fernando Llorente.

El evento fue un paso más allá de abordar solo las claves de su sector. Resultó una reflexión que puso en común el mundo de los negocios y los valores que desprende del deporte. También puso a Bilbao y al Athletic en el escaparate a través de una charla moderada por Elma Smit entre el delantero y Guido Fambach, responsable de ventas de la compañía de origen holandés.

Trabajo en equipo, el perfeccionismo, el esfuerzo, la capacidad de adaptación… Fambach y Llorente contrastaron sus experiencias, que no son tan diferentes independientemente del escenario: una oficina o un vestuario. «Es muy valioso aplicar la filosofía de los atletas a la empresa», reflexionaba el primero. El ex del Athletic repasó su carrera y el gran esfuerzo que supuso salir de Bilbao, críticas incluidas por parte de la afición. «Al principio fue muy duro. Otro idioma, otra cultura… pero es algo que me ha hecho mejor persona». También ejerció como embajador del club de su vida, el Athletic, defendiendo su filosofía de cantera y presumiendo de la forma en la que la ciudad vive el fútbol.

Ampliar Patrik Bergareche da la bienvenida a los asistentes en la Torre Ibedrola. G.C.

El vicepresidente de la compañía en la región sur de Europa y otras zonas como Australia o Nueva Zelanda, el bilbaíno Patrik Bergareche, fue el encargado de dar la bienvenida al centenar de asistentes como antesala a la charla. Ejerció como embajador de la ciudad y repasó su profunda transformación. Desde el Bilbao industrial, lastrado desde mediados del siglo XX por la lacra del territorio de ETA, hasta su enorme transformación espoleada por el efecto Guggenheim. «Esta ciudad es cercana y familiar. Tiene montañas, playas, buena comida… y pasión por algo que nos une como el Athletic y su filosofía de cantera. Confieso que me hubiese gustado que estuviese en la final, aunque me alegro por mis amigos ingleses», señalaba. La jornada puso punto y final con el experto en experiencia de consumo, Steven Van Belleghem.