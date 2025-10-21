El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La final de la Europa League se celebró el pasado 21 de mayo. Yvonne Iturgaiz

La final de la Europa League acercó a Bilbao a 86.000 personas y generó un impacto de 52 millones

Los ingleses con entrada se gastaron más de 19 millones de euros durante el evento disputado en San Mamés hace cinco meses

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 11:40

Comenta

La final de la Europa League, disputada el pasado 21 de mayo en San Mamés entre el Tottenham y el Manchester United, atrajo a un ... total de 85.930 personas a la capital vizcaína. La mayoría (74%) eran de origen extranjero, casi todos hinchas de alguno de los dos equipos finalistas, aunque también se desplazaron a disfrutar del certamen deportivo vecinos de otras localidades de Euskadi (18%) y de España, además de turistas de otras partes del mundo. Así lo refleja el informe de impacto realizado por Ikertalde para el comité organizador del certamen, compuesto por el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco y la Diputación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  8. 8

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La final de la Europa League acercó a Bilbao a 86.000 personas y generó un impacto de 52 millones

La final de la Europa League acercó a Bilbao a 86.000 personas y generó un impacto de 52 millones