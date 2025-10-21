La final de la Europa League acercó a Bilbao a 86.000 personas y generó un impacto de 52 millones

La final de la Europa League, disputada el pasado 21 de mayo en San Mamés entre el Tottenham y el Manchester United, atrajo a un ... total de 85.930 personas a la capital vizcaína. La mayoría (74%) eran de origen extranjero, casi todos hinchas de alguno de los dos equipos finalistas, aunque también se desplazaron a disfrutar del certamen deportivo vecinos de otras localidades de Euskadi (18%) y de España, además de turistas de otras partes del mundo. Así lo refleja el informe de impacto realizado por Ikertalde para el comité organizador del certamen, compuesto por el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco y la Diputación.

De las más de 85.000 personas que se movilizaron, 49.862 accedieron con entrada al estadio, mientras que 36.068 se quedaron disfrutando del evento en las calles bilbaínas. El 85% de los visitantes eran hombres, y seis de cada diez menores de 45 años, siendo el grupo entre 25 y 44 años el predominante.

Cinco meses después de que Bilbao se convirtiera en el epicentro del fútbol, las instituciones vascas han dado cuenta del impacto que generó el evento en la economía. En julio, el Ayuntamiento habló de 40 millones de euros, cifra que ha ascendido hasta los 52 millones, con una adición al PIB de 30 millones y un retorno económico directo en la Administración de casi 10. Los aficionados y turistas movilizadas inyectaron en las arcas locales 23 millones de euros, que provienen del gasto realizado en pernoctaciones, transporte, bares o en el comercio. Los ingleses con entrada fueron quienes colonizaron el gasto (90%), 19 millones de euros. Los hoteles y apartamentos turísticos recaudaron 13 millones, mientras que los establecimientos hosteleros más de cinco.

En cuanto a las pernoctaciones, los datos hechos públicos este martes revelan que un 64% personas de las personas movilizadas pasaron la noche en un establecimiento ubicado, en la mayoría de los casos, en Bilbao o Bizkaia. Los hoteles acogieron al 58% de los aficionados, mientras que otro porcentaje importante de hinchas (35%) prefirieron pasar la noche en un piso turístico. La estancia media fue de 2,41 noches.

El director de Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco, Gorka Iturriaga, ha destacado que «la final de la Europa League ha sido mucho más que un gran acontecimiento deportivo. Ha sido una oportunidad para fortalecer el ecosistema del deporte en Euskadi y reafirmar nuestra capacidad para organizar eventos de primer nivel con un retorno económico y social muy significativo».

Por su lado, Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica, ha recalcado que este tipo de eventos internacionales «son una oportunidad extraordinaria para proyectar al mundo la imagen de un territorio abierto, moderno y competitivo». También Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Bilbao, ha puesto de manifiesto la necesidad de «organizar bien» para «proyectar nuestra ciudad al mundo».

Queja por los altos precios

¿Y qué piensan los ingleses que viajaron a Bilbao para la final? Los hinchas dan una nota de 8,5 a la organización del evento. Los hinchas han valorado positivamente la ciudad y a su gente, pero los altos precios, sobre todo de los alojamientos, ha sido un motivo de queja para al menos 7.297 hinchas. El informe refleja que «la carestía de la ciudad constituye un reto de mejora que aparece con cierta recurrencia». La final disparó los precios de los hoteles y de los apartamentos turísticos de manera vertiginosa. Tanto es así que en los foros de los propios hinchas ingleses se debatió la posibilidad de dormir en la calle.

Pero además de los problemas para encontrar una habitación asequible, las personas movilizadas también han destacado los problemas de aparcamiento y la «imposibilidad de vivir la ciudad, en los casos en los que por seguridad se ha alejado excesivamente a las aficiones del centro de la ciudad».