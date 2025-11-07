Fiestón en la Fever con los mejores Dj's de Europa y los conciertos de Ángel Stanich y Tito Ramirez

La Fever festejará mañana su veinte aniversario con dos conciertos y la actuación de un buen ramillete de DJ's para dar lustre a una ... discoteca que vive ajena a todo tipo de modas y marca pauta y autenticidad con una hoja de ruta singular. El espacio por el que han pasado Patti Smith, Bad Bunny y C. Tangana, entre otras muchas figuras, contará mañana con el santanderino Ángel Stanich, un compositor, cantante y músico de rock alternativo español que ha ejercido como profesor de Lengua Castellana y Literatura en diversos institutos de Toledo, y Tito Ramirez, un rockero tropical anónimo que vive entre dos mundos, rescatando ritmos de mediados del siglo XX en una mezcolanza que suena a rock'n'roll estadounidense, mambo cubano o soul negro.

La Fever abrirá sus puertas a las 20.00 horas. Treinta minutos después saltará a escena Tito Ramirez. También conocido como King of Mambo o El Prince, los shows de Tito son un torrente de diversión. Ritmos clásicos latinos mezclados con soul, R&B, Rock respaldado por una banda de lujo y la alegría como objetivo.

Stanich presentará su cuarto disco. Artista diferente, escurridizo e irónico, es un referente en el rock nacional pero con dosis psicodélicas y alternativas que lo hace interesante también para los fans del indie.

Tras estas actuaciones llegará el momento de los DJ's. En la sala Gold funcionará el perreo intenso. A partir de las 00.30 horas acogerá los sonidos comerciales de la actualidad y de la última década. Reggaeton, trap, electro latino...

Kul. Residente durante más de una década en Fever, ahora dedica sus esfuerzos en las fiestas Salseo. Un referente de la animación y la mezcla de estilos. Unai Muguruza, residente en estos momentos en Barcelona, acompaña como dj a La Mala Rodríguez. Residente de Fever en la década pasada y gran aficionado al rap y los sonidos caribeños, supone la vertiente más canalla de los sonidos comerciales actuales.

En la cabina del Fever desde 2011, Beñat abandera la versatilidad. Por su conocimiento y lectura de pista está ahora mismo a la altura de los mejores, según Adrián Medrano, uno de los tres fundadores de la Fever. Ziliux representa el futuro del club. Técnica, conocimiento y actualidad son sus armas para conectar con las nuevas generaciones.

La noche de aniversario comenzará recordando cuáles fueron los sonidos que durante los seis primeros años hicieron reconocibles y diferentes el estilo de la sala más grande de Euskadi. Según Medrano, en la sala Pink sonarán hits de todos los tiempos e himnos de la escena alternativa desde los 80 hasta hoy.

De los mejores clubes de Europa

Medrano destripa a los pinchadiscos que estarán mañana. Por la sala Pink desfilará Jeff Automatic (Londres /Uk). Clásico de la cabina Fever de los primeros tiempos, es diversión, electrazo, uk indie hits... Su maleta ha paseado por los mejores clubs de Europa y festivales tan imprescindibles como Reading, Fib...

También estará Angelidiota, uno de los grandes nombres de las cabinas del indie levantino. Residente durante años de Stereo, templo mítico del indie y del Low Fest. Una garantía para los oídos gustosos de indie ibérico.

Fetén. Residente de Heyheymymy durante casi una década y promotor de bandas emergentes. Siempre con un ojo en lo último y en el pasado.

Mr.Chase. Residente de Gold Fever durante los primeros seis años, promete rock alternativo, indie classics en himnos inmortales que se bailaron entre el 2005 y 2011 en Fever. No se descarta que Kinki suba con él a ponerse unos temas.

Santo. Cocreador de fever y residente de Gold desde los primeros años, después en heyheymymy club y actualmente encargado de las after parties de indie y rock en el club. Pinchará un himno tras otro desde el rock de todos los tiempos al soul luminoso y temazos de indie. Este año cerró Ebrovisión, así que sigue vigente su apuesta.

En la Little Black Fever se escuchará Afrofusion, Hip Hop & Groove Adrián. Cocreador de Fever y residente desde el minuto 1. La apuesta por la música negra en Fever lleva su sello. El encargado del primer turno abrirá con funk, breaks y soul. Aprovechando la visita de Tito Ramirez, seguro que caen unos buenos boogaloos.

Almah Mater Djs. Legendario colectivo del hip hop bilbaíno. Vuelven por un día a su casa para predicar su verdad. Hip hop de verdad con platos.

Miracle & Ziliux. Sonido, vibra y energía AfroFusion, es esencia de la cultura musical africana. Mirakle&Ziliux fusionan todos los sábados en sus mezclas el sonido actual con las raíces.

En el espacio Blue Fever, The Hacker (Dark Entries / Zone, France). Leyenda del electro y el techno francés. Pionero del electroclash junto a Miss Kittin y referente absoluto con discos como 'Rêves Mécaniques' y 'Le Théâtre des Opérations'.

Undo (Factory City, BCN). Figura clave de la electrónica española. Su sello Factor City y su sonido melódico entre el post-punk, acid house e indie dance lo mantienen como un referente en clubes y festivales como Sónar y Razzmatazz.

AutoSound (Robot EMC / Fever, BIO). El dúo bilbaíno, cofundadores de Fever, formado por Auto & DJV Sound, lleva la vanguardia por bandera. Selecciones impecables y energía pura en cabina que los ha llevado por toda Europa y el Guggenheim con su mítica noche Art After Dark. Phraxis (Amncr, BIO). Artista basauritarra y cofundador de Neuralgika, conocido por su sonido hipnótico y experimental. Presentará una nueva faceta bajo su alias Recursos Inhumanos.