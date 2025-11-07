El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Un camión hace la tijera y provoca fuertes retenciones en el Txorierri sentido Barakaldo
Tito Ramirez, en un cartel promocional.

Fiestón en la Fever con los mejores Dj's de Europa y los conciertos de Ángel Stanich y Tito Ramirez

La discoteca se asomará mañana por su 20 aniversario con las nuevas corrientes, aunque también sonarán hits de todos los tiempos e himnos de la escena alternativa desde los 80 hasta hoy

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

La Fever festejará mañana su veinte aniversario con dos conciertos y la actuación de un buen ramillete de DJ's para dar lustre a una ... discoteca que vive ajena a todo tipo de modas y marca pauta y autenticidad con una hoja de ruta singular. El espacio por el que han pasado Patti Smith, Bad Bunny y C. Tangana, entre otras muchas figuras, contará mañana con el santanderino Ángel Stanich, un compositor, cantante y músico de rock alternativo español que ha ejercido como profesor de Lengua Castellana y Literatura en diversos institutos de Toledo, y Tito Ramirez, un rockero tropical anónimo que vive entre dos mundos, rescatando ritmos de mediados del siglo XX en una mezcolanza que suena a rock'n'roll estadounidense, mambo cubano o soul negro.

