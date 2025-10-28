El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Última fotografía publicada de Joaquín Ferrándiz tras salir libre. E. C.

«Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una víctima

El familiar de la quinta chica a la que mató no cree en la reinserción del condenado por cinco asesinatos de mujeres que hoy vive en Euskadi

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 28 de octubre 2025, 00:32

Comenta

Si hay alguien a quien le afecta saber que Joaquín Ferrándiz anda suelto, ese es Jaime, hermano de Amelia Sandra García (para él, 'Meli'), su ... quinta y última víctima mortal. La mató en la madrugada del 13 de septiembre de 1996. La joven, de 21 años, conoció a 'Ximo' en una discoteca de un polígono industrial de Castellón, y después desapareció. Al cabo de cinco meses de su extraña ausencia, su cuerpo sin vida y con claros signos de violencia fue encontrado en una balsa en el pueblo de Onda, a 20 kilómetros de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  8. 8 Una mezcla latina, oriental y vasca en el bistró de un discípulo de Atxa
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos que implica una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basuras
  10. 10 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una víctima

«Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una víctima