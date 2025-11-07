El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Canales come una de sus creaciones en su local de Bilbao que acaba de cerrar. E.C

A Fernando Canales se le atraganta el bocata

El reputado cocinero cierra la tienda de Henao donde vendía bocadillos de casi medio kilo y entre 14 y 25 euros.

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:31

Un pequeño traspié. A Fernando Canales se le ha atragantado el bocata. El reputado cocinero, que cuenta con varios restaurantes –el último en sumar a ... la lista ha sido el del Palacio Euskalduna, adonde ha vuelto recientemente de la mano de Iván Álvarez, tras permanecer 19 años en una primera etapa– ha cerrado la tienda de Henao donde vendía bocadillos de entre 14 y 25 euros. La singular propuesta ha aguantado en pie menos de dos años. Abrió sus puertas el 23 de noviembre de 2023 y el escaparate ya anuncia el cartel de ''Alquila Martín', uno de los principales agentes inmobiliarios de Bizkaia.

