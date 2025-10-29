¿Estás a favor de que la Aste Nagusia se celebre siempre la última semana de agosto? El PP llevará este jueves una moción al pleno del Ayuntamiento de Bilbao para que se fije esa fecha

Todavía quedan 43 semanas para que los bilbaínos y visitantes vuelvan a disfrutar de la Aste Nagusia. Sin embargo, la Semana Grande estará presente este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao por una moción del PP. El partido de Esther Martínez planteará cambiar la fecha de celebración de las fiestas de la capital vizcaína y que «sean siempre la última semana de agosto». Entienden los populares que, de esta manera, habrá más gente en las calles, aumentará el negocio de los establecimientos y, en suma, será mejor para la ciudad.

Hasta ahora, la fecha de inicio de la Aste Nagusia varía en función del 15 de agosto. Esto es, se celebra el primer sábado después de la festividad de la Virgen. En 2026, arrancará el sábado 22, debido a que el 15 de agosto es también sábado. En cambio, en 2025, arrancaron el día 16, a mitad de mes, con mucha gente fuera de Bilbao disfrutando aún de sus vacaciones. Para evitar esta circunstancia, el PP propondrá que siempre sea la última semana, como ocurrirá en la próxima edición.