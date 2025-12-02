El Farketa cierras sus puertas al no renovarle el alquiler Sin moderneces de ningún tipo, se aferró a la cocina tradicional con las kokotxas al pil-pil o en salsa verde, los hongos al horno y siempre el chuletón

Luis Gómez Martes, 2 de diciembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

Tras casi medio siglo atendiendo mesas pobladas de políticos, banqueros y empresarios que festejaban sin mirar la cuenta, Bilbao pasará página de forma inminente al histórico restaurante Farketa de Rodríguez Arias.

El establecimiento comandado por Juan Carlos Gómez bajará la persiana el próximo día 10 de diciembre. Aunque dejó atrás hace años sus mejores días, el local seguía contando con un público fiel. Una clientela entregada a las kokotxas de merluza en salsa verde o al pil-pil y a sus famosos hongos al horno en salsa de Oporto. «Y siempre al chuletón», subraya Gómez. «Las toneladas y toneladas de chuletones que se han preparado aquí», recuerda. Nada de moderneces y platos excéntricos. «Éramos sota, caballo, rey. Chuletón, solomillo, rabo, entrecot, y pescados siempre frescos: lubina, merluza, rodaballo, bacalao... ¡Siempre lo típico!», cuenta.

Su discurso encaja en la lógica de un profesional que antes de hostelero se dedicó a la venta de jamones y congelados y que convirtió la caza en su principal afición. Disparó a venados, corzos, muflones, jabalíes, ejemplares de orix, perdices, faisanes...Las cabezas de algunos animales cuelgan en uno de los reservados de este restaurante por el que Gómez pagó en 1988 un traspaso «multimillonario»: 80 millones de pesetas. En su momento presentó una oferta –801.000 euros– para comprar el céntrico inmueble. Sin éxito.

Ampliar

A sus 69 años, JuanCarlos, que además de empresario trabajó de cocinero –cuya afición trasladó a uno de sus tres hijos– tenía intención de continuar el negocio. Sin embargo, no ha podido cumplir su sueño ante la negativa de alguna de las familias propietarias a renovarle el alquiler, pese a suponer un desembolso de 5.000 euros mensuales. «Hoy no alquilarían a nadie el restaurante por esa cantidad, esa renta está fuera de mercado», asegura.

«Hay una 'mano negra' entre los dueños que se ha opuesto a que yo continúe. De hecho, desde el 28 de diciembre de 2021 en que recibí un burofax, he trabajado sin pagar la renta», admite. El cese de la actividad llevará «a la calle a 7 empleados», aunque llegó a dar trabajo a 21 personas. «Me dieron tres días para que les entregara las llaves y desalojara el local».

Se cierra así la historia de un emblemático local, de más de 300 metros cuadrados y capacidad para 150 personas, que ha pasado casi toda la vida con una curiosa mezcla de gotelé y vigas vistas.

Echó a andar de la mano de Javier Díaz Núñez, apodado Farketa. Llegó a tener cinco establecimientos con este nombre en Bilbao y Madrid. Sin embargo, su éxito inicial dio paso a un momento convulso. Gómez cuenta que Díaz Núñez le dejó un «cañón» de 12 millones de pesetas por los centenares de jamones que dejó de pagarle y que saldó la deuda con la compra del restaurante, que nunca ha borrado su estética viejuna.

A punto de desaparecer

El Farketa las ha visto de todos los colores. Atravesó un periodo crítico en los noventa, aunque nada comparable con la crisis de 2008. Luego llegó la pandemia. El virus no fue lo peor, sino la actitud de «los dueños. Me quisieron echar alegando la finalización de contrato. Me dijeron que no me iban a renovar el contrato y que 'a la calle'. Dejaron de cobrarme la renta, pero yo la pagaba, me la devolvieron y, desde entonces, hemos estado peleando judicialmente. Por las razones que sean, quieren dedicar el local a otra historia, pero de hostelería que se vayan olvidando porque la licencia es mía y no se la voy a dar. El bar es mío y lo voy a desmontar entero», advierte.

Juan Carlos Gómez añade que el malestar de una parte de la propiedad con él radica en la compra de uno de los pisos situados encima del restaurante. «Salió a subasta y lo compré. Me dijeron que se lo había quitado, pero yo no se lo quité. Se lo quitó el banco. Pensé que, al estilo del restaurante Serantes, podía emplear la vivienda para ampliar el negocio». Gómez también asegura que denunció a los dueños por «falsificar» una firma, creando entre las partes un clima irrespirable.

El Farketa se ha visto obligado a suspender muchas de las comidas y cenas que tenía contratadas para las próximas navidades. A falta de ocho días para el cierre, a Gómez le viene a la memoria la fecha del 22 de agosto de 1988, cuando pisó el restaurante por primera vez. «Este año todo el mundo ha querido comprar lotería. Hemos vendido toda la que teníamos», aplaude.

Además de los platos, el Farketa hizo famosas sus sobremesas y jornadas maratonianas que arrancaban a las siete y media de la mañana y se prolongaban hasta las «tres o cuatro de la mañana. Hasta que se marchara el último cliente», recuerda este rmpresario, apesadumbrado por un destino que siempre trató de esquivar.

Temas

Bilbao