La enfermera encausada, en una anterior visita a los juzgados. yvonne iturgaiz

Las familias elevan a 12 años la petición de cárcel para la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi

La Fiscalía reclama siete años y medio de prisión para la sanitaria, que no inmunizó a los menores entre febrero de 2021 y septiembre de 2022. El juicio arranque este lunes

Terry Basterra

Terry Basterra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:15

El medio centenar afectadas por la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi elevan su pena de prisión contra la sanitaria a 12 años, cinco más de los ... que reclama la Fiscalía. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá desde este lunes el juicio contra esta profesional, acusada de simular la vacunación de un total de 404 niños en el centro de salud de Kabiezes, a los que presuntamente no inmunizó. La vista oral se prolongará durante cinco días, hasta el viernes, y la previsión es que declaren, además de la sanitaria, cuya intervención está prevista el primer día, 69 testigos y 8 peritos. Entre ellos, habrá progenitores de los niños, personal de enfermería, especialistas en Medicina Preventiva y la exdirectora de Salud Pública.

