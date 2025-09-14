Las familias elevan a 12 años la petición de cárcel para la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi

El medio centenar afectadas por la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi elevan su pena de prisión contra la sanitaria a 12 años, cinco más de los ... que reclama la Fiscalía. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá desde este lunes el juicio contra esta profesional, acusada de simular la vacunación de un total de 404 niños en el centro de salud de Kabiezes, a los que presuntamente no inmunizó. La vista oral se prolongará durante cinco días, hasta el viernes, y la previsión es que declaren, además de la sanitaria, cuya intervención está prevista el primer día, 69 testigos y 8 peritos. Entre ellos, habrá progenitores de los niños, personal de enfermería, especialistas en Medicina Preventiva y la exdirectora de Salud Pública.

La Fiscalía solicita una pena de siete años y medio de cárcel para la profesional y otros tantos de inhabilitación. El Ministerio público, en sus calificaciones provisionales, sostiene que es la presunta autora de un delito continuado de daños a los niños por no administrarles, entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, los sueros previstos en el calendario vacunal para protegerles de diferentes enfermedades. También entiende que es responsable de otro delito continuado de falsedad documental -reclama otros cinco años de cárcel- al registrar la procesada en la historia clínica de los menores que habían recibido esas vacunas cuando en realidad no se las había inoculado.

Las familias, por su parte, elevan la petición más allá de los 12 años al estimar que en la vista oral quedará probado que además de los delitos expuestos por la Fiscalía, la encausada cometió malversación de fondos públicos. Según su argumentación, la sanitaria desechó dosis de esas vacunas valoradas en unos 26.700 euros y, tras descubrir ese proceder de su trabajadora, Osakidetza tuvo que inocular a los menores afectados las vacunas que no habían recibido, lo que generó un nuevo gasto de unos 5.300 euros, calcula el escrito fiscal para determinar la cantidad que solicita que pague como indemnización al Servio Vasco de Salud. La Fiscalía también pide imponer una multa de 18.240 euros a la encausada.

Los padres persiguen que esa enfermera no pueda volver a ejercer como tal, y que Osakidetza no se olvide que este tipo de actitudes son graves y deben de ser castigadas. A través de sus representantes legales, las familias confirman que la sanitaria manifestaba «abiertamente» su oposición a la vacunación. Primero pensaron que eran criterios personales «extravagantes», pero luego cundió la preocupación al sospechar de que no estaba vacunando correctamente a sus hijos. El Servicio Vasco de Salud y el Colegio de Enfermería de Bizkaia solicitan la misma pena que la Fiscalía para la imputada.

Análisis serológicos

La sanitaria, además de comentarios en contra de los preparados, hacía unos movimientos muy rápidos al poner las inyecciones a los niños y tiraba rápido las jeringas, de forma que los progenitores no podían ver si había administrado los sueros. Los padres lo denunciaron y Osakidetza puso en marcha una investigación. Los análisis serológicos indicaron que 404 niños del cupo de la enfermera no tenían los anticuerpos previstos en el calendario vacunal.