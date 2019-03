Cumbre católica «Tenía fama y dinero pero solo Dios me ha hecho feliz» Lozano mira hacia el Sagrado Corazón desde la terrazas del Palacio Euskalduna durante su primera visita a la ciudad. / pedro urresti Karyme Lozano | Actriz mexicana La artista participa en las Jornadas de Católicos y Vida Pública que se celebran desde mañana en el Palacio Euskalduna EVA MOLANO Jueves, 21 marzo 2019, 00:56

Karyme Lozano, actriz mexicana de 40 años, era muy popular en su país, donde protagonizó culebrones y series de éxito. Tuvo una hija a los 21, estando soltera, con otro actor. Desde hace más de una década vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hace justo diez años, Karyme «regresó a la fe» tras la muerte de su padre, que sufría una enfermedad terminal. Quisieron ayudarle a morir y ella se negó en redondo. Ahí comenzó una militancia católica que cambió su vida. Hizo voto de castidad y conoció a su marido, que ha aceptado a su hija. Juntos también han adoptado a otro bebé. Lozano es la estrella invitada a las XIV Jornadas de Católicos y Vida Pública en el País Vasco-En defensa de la Vida, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y que tendrán lugar mañana y pasado en el Palacio Euskalduna.

– ¿Qué ocurrió en su vida para adoptar unas convicciones religiosas tan fuertes?

– Mi papá enfermó de cáncer y su mal me hizo abrir los ojos a lo que de verdad importa, la familia, el amor... No lo material. Aquello marcó un antes y un después.

– Usted dice que en el hospital le ofrecieron ayuda para morir.

– Mi papá estaba con suero y oxígeno, inconsciente. Ya tenía que haber muerto y no se iba. El doctor me dijo, «¿oye, por qué no lo ayudamos a morir? Con una 'inyeccioncita' y ya». Y yo dije que eso era como matar a mi papá, que no podemos jugar a ser Dios. Que ya se lo llevaría cuando quisiera. Todos nos habíamos despedido de él menos mi madre. Estuvieron 25 años casados y otros 25 separados. Se habían hecho daño. Le dije si se podía venir a despedir. Entró en la habitación, habló con él, que estaba inconsciente, pero escuchando. Y le dijo que ella le perdonaba, que le perdonara él también a ella. Y al de 20 minutos mi papá falleció. Si yo le hubiera aplicado esa inyección, les hubiera quitado ese regalo, el perdón. Mi madre no viviría en paz. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no comprendemos por qué se está extendiendo el sufrimiento de algunas personas, pero Dios tiene un propósito para todos y todo es por algo.

– Se han llevado más de 300.000 firmas al Congreso para legalizar la eutanasia, en apoyo a Maribel Tellaetxe, portugaluja que pidió a sus hijos que la ayudaran a morir en cuanto dejara de recordarles. Ya ha muerto sin poder cumplir su deseo.

– No estoy de acuerdo, yo promuevo la vida. Hay que confiar en la sabiduría de Dios y de nuestro cuerpo. A lo mejor ya no tenemos memoria, pero siempre estamos aquí por algo, no es una casualidad. El sufrimiento es parte del proceso de purificación que tenemos que vivir como seres humanos. De lo que sí estoy a favor es de los cuidados paliativos.

Cambio de prioridades

– ¿Qué opina del aborto?

– Fui madre soltera, fue muy duro y no juzgo. Más que en contra del aborto, estoy a favor de la vida. Antes iba a las clínicas de Los Ángeles para informar a las chicas, para que después tomaran la decisión informadas. Los grupos abortistas no estaban ahí cuando ellas salían llorando y nosotros sí. Para consolarlas, llevarlas al psicólogo, al sacerdote... Había jovencitas que iban acompañadas por sus madres, otras ya tenían muchos hijos y no sabían cómo salir adelante, otras eran golpeadas por el marido... Está la adopción. Si de verdad no puedes sacar adelante a ese niño, dale la oportunidad de vivir.

– ¿Cómo era antes su vida?

– Tenía todo lo que te venden que es la felicidad: fama, dinero, trabajaba mucho como protagonista... pero no era feliz. Solo Dios me ha hecho feliz. Pasé por distintas cosas, por la Cienciología... Andaba de fiesta, probé drogas y tuve relaciones muy tormentosas. Acababa con el que peor me trataba, porque yo no me quería a mí misma. Luego me enamoré de mi fe. Mis prioridades cambiaron. Puse a Dios primero, a mi familia primero... Donde puedo ver los resultados de mi cambio es en mi hija, Ángela, de 18 años, que es estudiosa, con un corazón enorme... Si hubiera seguido por el otro camino, a saber cómo hubiera acabado. Tampoco creía en la abstinencia, ni en el matrimonio. Y cuando recupero la fe, me encuentro como mujer y decido que no voy a entregar mi cuerpo a cualquier hombre, Dios me manda a mi marido. Llevo siete años casada con él.

– ¿Cómo llevaron como pareja renunciar a las relaciones sexuales antes de casarse?

– No fue fácil, porque somos humanos. De todas formas, yo ya les decía a los hombres con los que antes tenía citas que estaba a favor de la abstinencia hasta el matrimonio, que quería ampliar la familia... Para no perder el tiempo. Y con mi esposo fue muy lindo porque estaba de acuerdo.

– ¿Ha perdido papeles como actriz por su compromiso religioso?

– Trabajo mucho menos, pero porque soy más selectiva. Me llegan cosas, algunas muy bien pagadas, y es difícil decir que no. Pero quiero sentirme en paz conmigo misma, y eso no tiene precio. Lo que no acepto son desnudos. Como madre no me siento a gusto. Y siempre analizo el guión de forma más profunda. Ahora estoy más enfocada a escribir, tengo un corto en Youtube que se llama 'Amor verdadero', mi ópera prima, varios proyectos en marcha...

– ¿Apoya el divorcio en el caso de las mujeres maltratadas?

– La Iglesia no está en contra de la separación. Una amiga anuló su matrimonio y encontró al amor de su vida después. Cuando uno confía en Dios, Dios lo acomoda todo.