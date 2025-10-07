El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia

El sector vive un bum con la venta de administraciones en casi todos los puntos del territorio. «Son negocios que funcionan muy bien»

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 6 de octubre 2025

Comenta

La administración de Bidebarrieta, la de Martín, en la esquina de Tendería con el Mercado de la Ribera, en Alameda de Urquijo.... Los despachos de ... lotería bilbaínos viven una especie de cambio de cromos con la ventas y traspasos de locales que están pulverizando «todos los récords. Jamás se había vivido una experiencia de este calado», según confirman fuentes del sector. El fenómeno es visible en casi toda Bizkaia, aunque especialmente relevante en Bilbao, donde no dejan de producirse transacciones de este tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Jornada de lunes caótica en el metro de Bilbao
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  6. 6

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  9. 9

    Macron da 48 horas a Lecornu para negociar la formación de un Gobierno y evitar elecciones
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia

La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia