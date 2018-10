La Facultad de Medicina cumple 50 años XXV aniversario de la primera promoción de licenciados en Medicina en Euskadi. / J. Santolaya El centro, que comenzó a impartir clases en octubre de 1968, celebra hoy sus bodas de oro en el Palacio Euskalduna MARTA FDEZ. VALLEJO Jueves, 18 octubre 2018, 00:28

La Facultad de Medicina cumple sus bodas de oro convertida en el buque insignia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), un centro que ha formado a 12.500 profesionales desde que comenzó a impartir clases en la Escuela Náutica de de Bilbao en octubre de 1968. Un libro elaborado por un grupo de profesores y alumnos de diferentes promociones recoge su historia, que refleja la lucha de décadas de la sociedad vasca por contar con una facultad en Euskadi y la reivindicación pendiente de la construcción de un nuevo edificio junto al Hospital de Basurto.

Hubo un primer intento fallido de abrir sus puertas en 1936. «Se impartieron clases durante unos meses en la actual zona de consultas del Hospital de Basurto, pero llegó la guerra y acabó con todo», explica Juan Gondra, profesor de Medicina y uno de los coordinadores del trabajo. El curso comenzó el 1 de diciembre de 1936 y la ceremonia de inauguración la presidió el lehendakari José Antonio Aguirre. La vida académica apenas duró unos meses. «Con la entrada a Bilbao de las tropas franquistas en la primavera de 1937 y la posterior supresión del Estatuto, desapareció la apenas nacida Universidad Vasca», relata el libro.

En los años sesenta se sucedieron varias iniciativas de crear una facultad de Medicina en la capital vizcaína, rechazadas por Madrid. Bilbao no era un caso aislado en España, ya que lo pedían numerosas ciudades. Incluso los Jesuitas estuvieron a punto de contar con la primera facultad vasca. El Hospital de Basurto quería modernizar y ampliar sus instalaciones y, con ese fin, proyectaba trasladarse a las faldas del monte Artxanda, en las proximidades de la Universidad de Deusto, y convertirse en hospital docente. El ministro de Educación de aquella época, que no creía necesaria la creación en Bilbao de una facultad de Medicina pública, no veía inconveniente en que se erigiera una privada en la Universidad jesuita. «Cuando la propuesta llegó al Padre Arrupe –en abril de 1967– la paralizó», detalla Gondra. El libro cuenta que temía el alto gasto que supondría para la Compañía.

Fue el último capítulo de intentos fallidos a lo largo de décadas. Un relevo en el Ministerio de Educación –donde entró un alto cargo bilbaíno– facilitó que se autorizara la creación de tres nuevas universidades autónomas, la de Madrid, Barcelona y Bilbao, en mayo de 1968. La noticia «fue recibida con júbilo por las autoridades locales y académicas, el colegio de Médicos y el Hospital de Basurto», describe el texto, y se reflejó en grandes titulares en los medios de comunicación.

Ubicación en Leioa

La primera clase se impartió el 1 de octubre de 1968 en la antigua Escuela de Náutica, junto al puente de Deusto. «No entraban todos los alumnos y se utilizaron también aulas de Ingenieros en San Mamés y de la Escuela de Minas, que entonces estaba en la parte de atrás del edificio de los juzgados de Jardines de Albia», añade el profesor de Medicina. Por aquella época no había números clausus, y se llegaron a matricular más de mil estudiantes en primer curso algunos años. En 1970 se construyó un barracón prefabricado en el Hospital de Basurto para acoger la unidad docente destinada a los alumnos de los cursos superiores, un espacio que aún funciona.

La ubicación definitiva del centro en Leioa tuvo un motivo político. «El franquismo desplazó las universidades, tanto la de Bilbao, como las de Barcelona y Madrid a zonas alejadas, para sacar del centro de las ciudades las movilizaciones estudiantiles en la etapa franquista», detalla Gondra. Las facultades de Medicina y Ciencias compartían un primer curso común y fueron las primeras en dar clases en el campus de Leioa, en 1972.

Con el paso de los años, se sumarían las unidades docentes de Cruces, Donostia y Álava y nuevos grados: Odontología, Fisioterapia y Enfermería. «Medicina ha logrado un gran reconocimiento académico y social. Pero todo este recorrido se ve lastrado por la eterna promesa de la construcción de la nueva facultad en Basurto, que culmine el proyecto que arrancó en 1968 y que, en la celebración de las bodas de oro, se encuentra inacabado», reflexiona Juan Gondra. Hoy el palacio Euskalduna acoge la celebración de estos 50 años.