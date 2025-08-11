La facturación aumenta un 3% hasta superar los 239 millones

Baja el consumo de cajetillas de tabaco, pero sube la facturación. La explicación es sencilla. Tan solo hay que echar un vistazo al precio del ... tabaco. El aumento del coste de las cajetillas de cigarros hace que, pese al desplome de las ventas, los ingresos no solo se mantengan, sino que vayan al alza. Los datos que cada año publica el Ministerio de Hacienda así lo confirman. En el último año la facturación se ha incrementado un 3% en Bizkaia hasta superar los 239 millones de euros. Hace diez años, el monto obtenido por la venta de cigarros apenas superaba los 248,6 millones. En lo que respecta al conjunto de Euskadi, la facturación anual alcanza los 598 millones solo en paquetes.

Pese a que los precios aumentan cada año, España sigue siendo de los países más baratos para comprar tabaco. De hecho, la Comisión Europea acaba de proponer una nueva subida del impuesto sobre el tabaco (en España alcanza el 79%), que supondrá un nuevo incremento de hasta dos euros por paquete. Si la medida sale adelante, podría suponer otro frenazo a las ventas. Si bien la mayoría de las cajetillas no bajan de los cinco euros en España, en otros países europeos el coste llega a doblarse. Es el caso de Francia o Irlanda, donde los paquetes cuestan entre 10 y 13 euros de media.

Ranking de marcas

¿Y cuál es la marca más consumida? Pese a que el dato vasco o vizcaíno no está disponible, el Gobierno central publica cada año las marcas que más gustan a la población española. El primer puesto de la lista lo ocupa Malboro con el 15% de la cuota de mercado (342 millones de paquetes). Le sigue Camel, con 248 millones de paquetes vendidos (11,59%) y Winston, que en 2024 vendió un total de 176 millones de cajetillas en el país.