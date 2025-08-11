El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pese a las subidas de precio, España sigue siendo uno de los países con el tabaco más barato. G. Horca Juelo

La facturación aumenta un 3% hasta superar los 239 millones

Pese a la progresiva caída de las ventas de paquetes de tabaco, el auge de los precios permite mantener los ingresos a flote

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:50

Baja el consumo de cajetillas de tabaco, pero sube la facturación. La explicación es sencilla. Tan solo hay que echar un vistazo al precio del ... tabaco. El aumento del coste de las cajetillas de cigarros hace que, pese al desplome de las ventas, los ingresos no solo se mantengan, sino que vayan al alza. Los datos que cada año publica el Ministerio de Hacienda así lo confirman. En el último año la facturación se ha incrementado un 3% en Bizkaia hasta superar los 239 millones de euros. Hace diez años, el monto obtenido por la venta de cigarros apenas superaba los 248,6 millones. En lo que respecta al conjunto de Euskadi, la facturación anual alcanza los 598 millones solo en paquetes.

