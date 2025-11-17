Las explotaciones de aves de corral con zonas protegidas por tejavanas podrán aliviar las condiciones de confinamiento

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, liderado por la consejera Amaia Barredo, se ha reunido este lunes con las ... tres diputaciones y productores del sector dedicado a la cría de aves camperas para abordar los efectos de la medida anunciada la pasada semana por el Ministerio de Agricultura de extender a todas las explotaciones la obligación de confinamiento para frenar la proliferación de casos de gripe aviar. La consejera ha valorado la medida como necesaria porque aunque siguen sin detectarse casos de gripe aviar en explotaciones avícolas vascas, «en Euskadi el riesgo es elevado».

Todo lo contrario a lo que la semana pasada señalaban tanto la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, como los sindicatos agrícolas y los productores del territorio, que consideraban la decisión del ministerio «prematura y tal vez excesiva», ya que se tendría efectos negativos tanto en el volumen de producción de las explotaciones como en el bienestar animal de pollos y gallinas. Barredo ha indicado este lunes que aquellas explotaciones que cuenten con tejavanas o mallados podrán sacar al exterior a sus aves durante unas horas al día. Esta medida ya se contemplaba en la norma ministerial que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves. Esta excepción se basa en la garantía de algunas granjas que utilizan lonas u otros dispositivos para evitar que entren en el recinto ejemplares silvestres que puedan portar el virus.

La consejera ha asegurado esta mañana que el índice productivo «parece que no se tendría que ver afectados si son capaces de convivir en esta situación de confinamiento», aunque reconoce que «las aves dentro de las naves tienden de alguna manera a amontonarse y se puede activar un picaje que puede producir pérdidas de animales», una preocupación que le ha trasladado a los dueños de las granjas.

Informes semanales

Barredo ha asegurado compartir la inquietud de los productores, que «están preocupados, lógicamente, porque se le suma a la explotación un inconveniente más», ya que «el confinamiento de aves que están acostumbradas a campear al aire libre es complicado porque tienen ya unos hábitos y volverlas a recluir es complicado en lo que es el manejo y la gestión de la explotación». Pero ha desvelado que el contexto epidemiológico ha empeorado: «El riesgo es más elevado que la semana pasada». Así, ha explicado que el viernes llegó el último análisis, que apunta que «hay en estado de alto riesgo muchas más comunidades autónomas de las que estaban la semana pasada».

La consejera ha dicho que, «a día de hoy, no podemos avanzar que vaya a haber un desescalado», sino «todo lo contrario». En este sentido, ha asegurado que el ministerio dirigido por Luis Planas informará de la situación semanalmente y en caso de mejoría, se levantará el confinamiento. En estos informes se tienen en cuenta la localización y las notificaciones que está habiendo de la influenza aviar en Europa, los movimientos de aves migratorias, la estacionalidad de esos movimientos y las temperaturas de cada zona.