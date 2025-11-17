El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios ejemplares de pollos de la raza autóctona Lumagorri. E. C.

Las explotaciones de aves de corral con zonas protegidas por tejavanas podrán aliviar las condiciones de confinamiento

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, considera que las medidas de prevención son necesarias porque «en Euskadi el riesgo es elevado»

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:18

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, liderado por la consejera Amaia Barredo, se ha reunido este lunes con las ... tres diputaciones y productores del sector dedicado a la cría de aves camperas para abordar los efectos de la medida anunciada la pasada semana por el Ministerio de Agricultura de extender a todas las explotaciones la obligación de confinamiento para frenar la proliferación de casos de gripe aviar. La consejera ha valorado la medida como necesaria porque aunque siguen sin detectarse casos de gripe aviar en explotaciones avícolas vascas, «en Euskadi el riesgo es elevado».

