La expedición Euskarabentura dice 'agur' Los chicos y chicas que han participado en Euskarabentura, ayer en Getxo. / P. Urresti y n. regueira Getxo recibió ayer a los 120 chicos y chicas que han recorrido toda Euskal Herria viviendo en euskera y profundizando en la cultura vasca JULIO ARRIETA Jueves, 1 agosto 2019, 00:21

La última de las 31 etapas de la Euskarabentura fue la más difícil. Y no por su dureza física, sino por la sentimental. Los 120 chicos y chicas de 16 y 17 años que completaron ayer su gran aventura euskaldun se enfrentaron a lo peor: la despedida. El 'agur' después de 783 kilómetros por todo el país del euskera -Iparralde, Navarra, Euskadi-, la mayor parte de ellos a pie y en alguna ocasión bajo la lluvia.

Un grupo de euskaltzales que coincidieron en 2015 en un encuentro en Boise (Idaho, EE UU) decidieron crear la iniciativa usando como modelo la ruta Quetzal. El objetivo, animar a los jóvenes a vivir en euskera y a profundizar en la cultura e historia vascas. Ayer concluyó en Getxo la segunda edición de esta expedición, que partió hace un mes desde la suletina Mauleón y ha visitado lugares tan significativos como Roncesvalles, Ekain y Gernika, entre otros. Como la del Tour, la última etapa fue muy fácil y de despedida: la expedición llegó a Portugalete en barco desde Bilbao, cruzó el Puente Colgante, fue recibida por la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y celebró un acto final en el Muxikeberri. Hubo lagrimas y abrazos, aunque el 'agur' era en realidad un 'gero arte': todo el mundo coincidía al afirmar que tiene intención de reencontrarse.

Maider Zubizarreta | Durango «¡El balance solo puede ser bueno!»

Maider conocía Euskarabentura «de verla en los medios. Pero fue mi ama la que me metió presión (ríe). ¡Apúntate, apúntate!». Lo hizo, a pesar de que «soy un poco tímida». Nunca había participado en algo así, «había ido a udalekus y tal... pero esto es muy diferente». ¿El balance de la experiencia? «¡Solo puede ser bueno! He hecho amistades, he conocido sitios... Y ha sido muy bonito vivir en euskera y hablar en vizcaíno con gente que habla otros euskalkis».

Koldobika Puente | Muxika «En 31 días esto es como tu familia»

Koldobika cumplió 16 años en plena Euskarabentura, el día 21. «Me trajeron un pastel para celebrarlo», comentaba este muxikatarra que conoció la expedición «en la Azoka de Durango». «Me animó a venir la idea de pasar todo un mes con 120 personas conociendo nuestra cultura». Lo mejor del viaje «es la confianza que se genera entre todos, la amistad. Después de 31 días esto es como tu familia». ¿Etapa preferida? «No conocía Donibane Garazi y me ha encantado».

Lander Rodríguez | Bilbao «Animo a apuntarse a todo el mundo»

Lander llegó a Euskarabentura con dos compañeros de la ikastola Kirikiño. «Me lo pensé antes de animarme. Pero María y Asier dijeron que venían y me vine con ellos». Ayer no se arrepentía: «Animo a la gente a que se apunte el año que viene. Convivir así en euskera es una gran experiencia». En Bilbao «no tenemos opción a hablar todo el rato en euskera y eso afecta a tu soltura. Aquí se soluciona en un par de días a base de charlar en un ambiente increíble».

Ane Aurre | Getxo «Lo mejor de todo es la conexión»

«Recorrer Euskal Herria, con amigos y hablando en euskera, no se me ocurre un plan mejor», comentaba Ane, que, como getxotarra, ayer llegaba a casa al mismo tiempo que terminaba su Euskarabentura. «Solo por los recorridos por la costa o por el paso a través del túnel de San Adrián esto merecería la pena», aseguraba. Pero esta expedición es algo más que recorrer sitios bonitos: «Lo mejor de todo es la conexión. Ya estamos hablando de hacer quedadas».