Trinidad Vicente, Cristina Hernández, Teresa Laespada, María Guijarro, Carmina Gustrán, María Jesús San José y Carlos García Buendía.

Trinidad Vicente, Cristina Hernández, Teresa Laespada, María Guijarro, Carmina Gustrán, María Jesús San José y Carlos García Buendía.
La mirilla

El exilio hecho palabra

La Diputación homenajea a la poeta bilbaína Carmen Castellote en un acto impulsado por el Instituto de la Mujer

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:44

Comenta

No me fui. Me llevaron. Y desde entonces, escribo para regresar». El Museo Marítimo Itsasmuseum acogió ayer el homenaje a la escritora Carmen Castellote (Bilbao, ... 1932)Bilbao, 1932-, figura esencial del exilio español y referente de la memoria literaria del siglo XX. El acto, organizado por el Instituto de las Mujeres -organismo estatal dedicado a la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres-, y por el departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, se enmarca en el programa 'España en libertad. 50 años', que reivindica el legado cultural de quienes mantuvieron viva la palabra más allá de las fronteras.

