El exilio hecho palabra

No me fui. Me llevaron. Y desde entonces, escribo para regresar». El Museo Marítimo Itsasmuseum acogió ayer el homenaje a la escritora Carmen Castellote (Bilbao, ... 1932)Bilbao, 1932-, figura esencial del exilio español y referente de la memoria literaria del siglo XX. El acto, organizado por el Instituto de las Mujeres -organismo estatal dedicado a la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres-, y por el departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, se enmarca en el programa 'España en libertad. 50 años', que reivindica el legado cultural de quienes mantuvieron viva la palabra más allá de las fronteras.

Castellote fue evacuada con cinco años junto a las 'niñas de Rusia'. En los internados de la Unión Soviética encontró en la lectura un refugio y en la escritura un territorio de regreso interior frente a la pérdida. Hoy, con 93 años y residente en México, es una de las últimas voces vivas del exilio español y símbolo de la memoria que dialoga con el presente.

El acto, conducido por Isabel León, fue inaugurado por Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, y también intervinieron Carmina Gustrán, comisionada del programa, y Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres. En la ceremonia se proyectó un vídeo inédito sobre la autora, se presentó un espectáculo escénico y tuvo lugar un coloquio en el que participaron Pilar Sancho, Carlos Olalla, Edurne Portella y Carmina Gustrán. El evento fue clausurado por María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad.

Al homenaje acudieron María Jesús San José, consejera de Justicia; Trinidad Jiménez, directora de Igualdad de Bizkaia; Carlos García Buendía, subdelegado de Gobierno; las concejalas del Ayuntamiento. de Bilbao, Eider Inunziaga y Yolanda Díez; el senador, Txema Oleaga; Jon Ruigómez, director del Itsasmuseum; Isabel Muela, Sonia Cámara, Ana Varela, Carlos Prieto; los familiares de la homenajeada, María Jesús Castellote, Víctor y Maite Leal, Begoña, Koldo y Gorka Urizarbarrena, Conchi Martínez y José Luis y Oscar Rodríguez. Gloria Salas, María Ángeles Larrañaga, Natalia Oliveras, Francisca García, Amor de la Fuente, Francisco Lago, David Sanz, Alejandra Lorente, Lucía Barrado, Rosalía Castro, Dolores Gil, María Teresa San Millán, Reyes Sarobe, Karmele Bujanda, Txaro Astondoa, Marisol Bernabeu, Inmaculada y Rosa Baranda, Ana María Higueras, Encarna Rueda, Amaia Villar, María Cañadas y Mentxu García.