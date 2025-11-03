El exdirector vasco de Emergencias será juzgado esta semana por el 'caso DYA'

El expresidente de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), Fernando Izaguirre, y su socio, Juan Diego Gallardo, se sentarán este martes en el banquillo ... de los acusados por supuestamente apropiarse de varios millones de euros de la organización no gubernamental. La previsión es que el juicio dure dos días. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Izaguirre, que tuvo que dimitir de su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco tras estallar el escándalo. Y reclama otros cuatro para Gallardo. La acusación particular, que representa la propia DYA, pide varios años más de prisión para los dos acusados.

El escándalo de la DYA estalló en abril de 2022. Fue entonces cuando EL CORREO desveló la existencia de una investigación judicial por el supuesto desfalco millonario cometido por su anterior presidente, Fernando Izaguirre. La denuncia fue presentada por la nueva junta directiva de la histórica entidad vizcaína tras realizar una auditoría y provocó que Izaguirre tuviese que renunciar a su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco y a la portavocía del PNV en el Ayuntamiento de Galdakao. Izaguirre se marchó asegurando que la denuncia de los nuevos gestores de la DYA sólo perseguía «ocultar su incapacidad» para reflotar el organismo y eludir las posibles responsabilidades de una eventual quiebra.

La noticia causó un gran impacto en la sociedad por varias razones. Sobre todo, porque la DYA es una ONG con un gran arraigo social y que se financia básicamente por las donaciones de cientos de vizcaínos, muchos de ellos personas mayores. También causó revuelo el hecho de que Izaguirre estuviese ocupando el cargo de director de Emergencias del Ejecutivo autonómico cuando surgieron las acusaciones. De hecho, tuvo que renunciar a la presidencia de la DYA para desempeñar ese puesto, lo que después dio lugar a la auditoría interna que desveló la existencia de las supuestas irregularidades que llevaban años cometiéndose.

Más de tres años después, el escándalo de la DYA llega a los tribunales. El juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao considera que existen indicios sólidos para sentar en el banquillo a los dos acusados. La Fiscalía pide para Izaguirre siete años de prisión por delitos continuados de administración desleal (4 años y medio de prisión) y falsedad en los documentos que debían reflejar la situación económica de la entidad (dos años y medio). Para Gallardo reclama 4 años de privación de libertad. Además, el Ministerio Público exige que ambos imputados indemnicen a la DYA con más de 4,75 millones de euros, importe del presunto desfalco. En este sentido, ha pedido a la Policía que investigue los «medios de vida» y la «fortuna» de los acusados de cara a posibles futuros embargos en el caso de que lleguen a ser condenados. Lo que el juzgado de instrucción ha rechazado, a pesar de las peticiones de los nuevos gestores de la propia DYA, es que se juzgue a la anterior gerente, Estibaliz Guevara.

4,75 millones de euros

Izaguirre dirigió la organización asistencial vizcaína como «coordinador general» al menos desde 2006. En 2016 asumió la presidencia de la entidad, un puesto en el que estuvo hasta que fue nombrado director vasco de Emergencias en 2021. El fiscal considera acreditado que se puso «de acuerdo» con su socio Gallardo para obtener entre 2011 y 2016 un «beneficio económico ilícito» de más de 4,75 millones de euros desviando fondos de la entidad benéfica a diversas empresas de su propiedad, sobre todo en Cataluña, sobre las que la DYA no tenía ningún tipo de control.

La clave del asunto residirá, por tanto, en si se puede demostrar que se produjo ese trasvase millonario de fondos a empresas que no tenían nada que ver con la DYA ni con su obra. Además de las declaraciones de los acusados, está previsto que durante la vista oral ofrezcan testimonio numerosos testigos y peritos.

Tras ser rechazada una ampliación de la querella en la que se enumeraban otra serie de supuestas irregularidades –como los elevados pagos con la tarjeta de crédito de la entidad–, el juicio se centrará en el flujo de dinero que salió de la DYA con destino a una de sus filiales en Cataluña, Emergencias Plus SL (Emerplus). Izaguirre fue el administrador único de esta compañía entre 2013 y 2021. Desde aquí, según el fiscal, el dinero salió a otras empresas que no tenían nada que ver con la DYA y desde 2010 presenta una situación patrimonial negativa. Es decir, era un dinero muy difícil de recuperar en el caso de que se hubiese considerado un préstamo.