Fernando Izaguirre E.C.

El exdirector vasco de Emergencias será juzgado esta semana por el 'caso DYA'

La Fiscalía pide 7 años de prisión para Fernando Izaguirre y otros cuatro para su socio, Juan Diego Gallardo, por el desfalco de la ONG

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El expresidente de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), Fernando Izaguirre, y su socio, Juan Diego Gallardo, se sentarán este martes en el banquillo ... de los acusados por supuestamente apropiarse de varios millones de euros de la organización no gubernamental. La previsión es que el juicio dure dos días. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Izaguirre, que tuvo que dimitir de su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco tras estallar el escándalo. Y reclama otros cuatro para Gallardo. La acusación particular, que representa la propia DYA, pide varios años más de prisión para los dos acusados.

