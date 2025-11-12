La excelencia en ingeniería

Tomás Ondarra Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:12 Comenta Compartir

El Palacio Euskalduna acogió ayer el acto central del 75º aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia (COIIB), un encuentro que reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos del ecosistema industrial vasco. La cita sirvió además como marco para la entrega de la I Edición de los Premios de Ingeniería e Industria de Bizkaia. El acto, conducido por la periodista Pilar Kaltzada, dio comienzo con la intervención del decano del COIIB, Txema Villate, quien subrayó que este aniversario no es solo una conmemoración, sino un punto de partida para seguir construyendo una comunidad profesional abierta, diversa y conectada con la sociedad.

A continuación, el presidente del jurado, Guillermo Dorronsolo, anunció los galardones de esta primera edición: el Premio al Mejor Proyecto de Ingeniería fue para IDOM, representado por Amaia Ormaetxe, Asier Larringan, Gaizka Murga y Amaia Zarraoa; el Premio Ingeniero del Año recayó en Juan Tomás Hernani, CEO de Satlantis y presidente de YEESS Syndicate; y el Premio al Talento Emergente en Ingeniería fue otorgado a Nerea Marrodán, ingeniera de Mercedes-Benz. La entrega de los premios corrió a cargo de Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao; Carlos Alzaga, diputado foral de Infraestructuras; y Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, quien también fue el encargado de clausurar el acto. Los asistentes disfrutaron también, de una conversación inspiradora entre Javier Ormazabal, presidente de Velatia, y Ana Santiago, presidenta de Sisteplant, en la que ambos reflexionaron sobre los retos presentes y futuros de la ingeniería.

Al acto acudieron, Víctor Pérez de Guezuraga, vicepresidente del COIIB; Tamara Yagüe, presidenta de Confebask; Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam; Luis Rodríguez Llopis, Presidente de IDOM; Charles Pinto, director de la Escuela de Ingeniería; Susana González, directora de Empleo de la Diputación; Gloria Múgica, Isabel Muela, Fran Azpiazu, Iñigo Iturrate, Vicente Reyes, Tomás González, Imanol Aldonza, Idelfonso Fernández, Felipe Mendibil, Lourdes Frías, Gonzalo Vélez de Mendizábal, Iñaki Arrieta, Josué de la Cruz, Loli Tovar, José María Ruiz, Isabel Barbero, Leyre Blasco, de EL CORREO; Miren de la Cruz, Asier Ruiz, Cristina Mendía, Alex Otaegui, Pedro María Mugarra, Juan Ignacio Arana, Itxaso Unamunzaga, Teresa Tejero, Francisco Campo, Arrate Gutiérrez, Ainhoa Gómez, Andrea Vicario, Silvia López, Ana Tabernero, Juan Sala.

Temas

La Mirilla