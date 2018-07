Los dos exalcaldes de Alonsotegi recurren para evitar ser juzgados por un jurado popular Imagen general de Alonsotegui. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Los procesados por fraude, malversación y tráfico de influencias a raíz de la gestión de una sociedad pública local tendrán en la Audiencia un último cartucho para que su caso se archive JOSU GARCÍA Viernes, 27 julio 2018, 00:44

Los exalcaldes de Alonsotegi Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban (ambos del PNV), los tres abogados y el arquitecto contra los que se ha dictado auto de procesamiento para ser juzgados por un jurado popular como presuntos responsables de los delitos de tráfico de influencias, malversación y fraude, han presentado diversos recursos para intentar que el caso sea archivado. De esta forma evitarían sentarse en el banquillo de los acusados por la gestión de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, cuya disolución dejó un agujero directo cercano a los 5 millones en las arcas del Consistorio encartado, aunque hay informes que elevan el daño económico a 15 millones.

Todos los abogados defensores han presentado apelación en el transcurso de esta semana, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al sumario. Algunos de los afectados, como el que fuera gerente de Eraikiz, Irkus Palacios, ha registrado un recurso de reforma ante el mismo juez que dictó el auto que encamina el proceso hacia una vista con jurado popular. Otros han acudido directamente a la Audiencia de Bizkaia, solicitando amparo y que las diligencias sean finalmente archivadas.

Para después del verano

Como suele suceder en este tipo de situaciones, la Audiencia esperará a que el magistrado resuelva los recursos para pronunciarse. Esta instancia sería el último cartucho de los seis implicados para que se sobresea la causa. Según las fuentes consultadas, la decisión definitiva no se adoptará hasta después de las vacaciones estivales, ya que agosto resulta inhábil. Uno de los argumentos que guían varios de los escritos de las defensas es el hecho de que la conversión del procedimiento en un tema que se ha de resolver mediante jurado no es más que «una artimaña» de última hora para alargar plazos y evitar así la nulidad de las actuaciones, ya que la investigación, que ha durado casi cuatro años, no fue declarada en su momento como causa compleja. Los imputados no llegaron a declarar, alegando que estaban ante una irregularidad.

5 millones de deudas dejó Alonsotegi Eraikiz cuando fue disuelta y absorbidos sus créditos por el Consistorio

Una vez que se resuelvan los recursos presentados, si el caso se mantiene abierto, el juez instará a la Fiscalía y a las acusaciones particular (ejercida por el Consistorio) y popular (representada por EH Bildu, cuya denuncia dio origen a la instrucción) a que presenten sus escritos de calificación. Igualmente se comenzaría a trabajar en la confección de un jurado popular integrado por nueve miembros.

En el auto que ordena el procesamientos de los exregidores y las otras cuatro personas, el juez de Barakaldo destaca que hubo «actividades opacas y oscuras» en el seno de la sociedad Eraikiz. Y afirma que «se habrían producido numerosas irregularidades que habrían supuesto perjuicios para el patrimonio público y posibles tráficos de influencias». En este sentido cree que «no se puede descartar» que los dos exalcaldes hubieran participado de las irregularidades.