La evolución de los creadores Inaugurada en la Sala BBK la 12ª edición de las Jornadas de Autores y Autoras, organizadas por la Asociación de Escritores de Euskadi

Mireya López Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

La Sala BBK acogió la inauguración de la duodécima edición de las Jornadas de Autores y Autoras, organizadas por la Asociación de Escritores de Euskadi. Este año cuentan con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno vasco y de Cedro como patrocinador, además de la colaboración de la propia Sala BBK, la Biblioteca Foral de Bizkaia, el Gremio de Editores de Euskadi y la Universidad de Deusto.

Bajo el lema 'La hora del cambio', las jornadas, que comenzaron ayer y finalizan hoy, reúnen a una veintena de ponentes entre expertos y periodistas. Todos ellos reflexionan sobre la necesidad de revisar las tendencias del sector y adaptarse a los nuevos tiempos, que exigen formas renovadas de publicar.

La primera sesión, celebrada ayer, llevó por título 'Entre el gag y el chiste'. En ella se exploraron las diferencias entre provocar la risa en el cine y en la literatura, con la participación del director de cine Borja Cobeaga, de María Eugenia Salaverri, presidenta de la Asociación de Escritores de Euskadi desde 2012, y de Txema Gutiérrez. Hoy las jornadas comenzarán a las 9.00 horas en la Sala Ellacuría de la Universidad de Deusto. Intervendrán, entre otros, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura; Begoña de Ibarra, directora de Cultura de la Diputación de Bizkaia; Juan José Etxebarria, rector de la Universidad de Deusto; Pedro Sánchez, director de socios de Cedro; y José Manuel Díaz, presidente de la Asociación de Escritores de Euskadi. La sesión se prolongará hasta las 19.00 horas.

En la inauguración de ayer, que arrancó con la lectura del programa por parte de la actriz Lucía Astigarraga, se encontraban el director de cine Javier Rebollo, Pedro Sánchez, el actor Juan Viadas, los escritores Juan Infante, Javier Sagastiberri y Jorge Urreta; y las escritoras Laura Balagué, Elena Fernández, Isabel Bravo, María José Pradera y Bibiana Ricciardi.

También asistieron Javier Maura, Beatriz Celaya, Jone Zaballa, Pere Cuadrado, Nuria Ostáriz, Ricardo Franco, Chonchi Arizaga, Melina Ricca, María José Rodríguez García, María Jesús Iglesias, Pilar Medina, Ager Aguirre, Alessandra Sirianni, Cayetana Medina, Mari Carmen Erandio, Yolanda Sánchez, Tina Sainz, Gorka Artaza, Izaskun Echevarría, Ernesto Díaz, Mikel Torre, María Concepción Casquero, Isidro Lacarra, Elena Rodríguez, Maite Mijangos, Marisol Arietaleanizbeaskoa, Eduardo Mendibil, Almudena Fernández, Juan Mari Barasorda, Txelo Paris, María José Tejedor, Roberto Bobadilla y María Beloki.

