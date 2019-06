«Un evento peligroso con obstáculos extremos y un riesgo considerable» Además de fuerza, hacía falta más que habilidad. Aunque muchos atletas compiten en solitario, cada vez acuden más compañeros de trabajo para desarrollar habilidades de liderazgo L.GÓMEZ Domingo, 30 junio 2019, 21:27

Los 'guerreros' getxotarras fueron de todo menos guerreros. Los mejores, la llamada «élite», integrada por 150 de los 2.400 deportistas que tomaron parte ayer, detuvieron el paso y echaron una mano a los compañeros que peor lo pasaron, porque la prueba no es ninguna broma. De hecho, antes del inicio de los ejercicios, todos los atletas pasaron por el stand de la organización a firmar un texto asumiendo que el evento entraña riesgos de «daños físicos graves. La carrera es un evento peligroso que presenta obstáculos extremos que incluyen el enfrentamiento no sólo al barro, el agua y el fuego, sino también el manejo y superación de redes y mallas, subidas y bajadas pronunciadas, que representan todo un desafío físico y mental», reconoció Inmaculada González, portavoz de la organización.

«Un reto para todos»

Puestos a evaluar las capacidades de unos y otros, la prueba se toma de muy distintas maneras. Algunos compiten en solitario, pero cada vez más concursantes hacen piña y acuden con compañeros de trabajo. «Nos motivamos así para superar juntos todos los obstáculos. Ayuda a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo y afianzar las relaciones interpersonales», subrayó González.

Sin ánimo competitivo

José Antonio Tetúa asegura que para todos los participantes es un «reto», indistintamente de sus motivaciones. «Yo he hecho 12 kilómetros, pero élite. Eso significa que supero todos los obstáculos, pero sin ayudas. He saltado vallas de madera, trepado muros de piedra, cargado con sacos de cinco kilos cada uno... Hay que estar bien preparado para resistir. Todo lo he hecho en una hora y 14 minutos, pero la sensación de triunfo es igual para todos porque todos, sin excepción, lo asumen como una prueba. Todos venimos a divertirnos», remata.