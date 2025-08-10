El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde. E. C.

Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango

El chaval, de once años, formaba parte de un grupo y fue reanimado tras aparecer flotando en el agua con síntomas de ahogamiento

Luis López
Ainhoa de las Heras

Luis López y Ainhoa de las Heras

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:17

Un niño que se encontraba en las piscinas de El Fango, ubicadas en el bilbaíno barrio de Rekalde, fue evacuado este domingo por la tarde ... hasta el hospital de Cruces tras haber sido encontrado con síntomas de ahogamiento en el agua y ser posteriormente reanimado mediante la maniobra RCP. Según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la Ertzaintza recibió el aviso sobre las 16.30 de que había en las instalaciones un menor en parada cardiorrespiratoria.

