Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango

Un niño que se encontraba en las piscinas de El Fango, ubicadas en el bilbaíno barrio de Rekalde, fue evacuado este domingo por la tarde ... hasta el hospital de Cruces tras haber sido encontrado con síntomas de ahogamiento en el agua y ser posteriormente reanimado mediante la maniobra RCP. Según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la Ertzaintza recibió el aviso sobre las 16.30 de que había en las instalaciones un menor en parada cardiorrespiratoria.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao confirmaron que el niño fue hospitalizado en Cruces después de sufrir un problema en las instalaciones municipales, muy frecuentadas en ese momento al tratarse de una jornada tórrida (en ese momento en la capital vizcaína los termómetros marcaban 32,8 grados centígrados). Por otra parte, fuentes policiales detallaron posteriormente que el crío tiene once años de edad y forma parte de un grupo de menores asiáticos que estaban con monitores del mismo origen y que se encuentran en Bilbao.

Según el relato de estos medios policiales, en un momento determinado, a primera hora de la tarde, el chaval apareció flotando en el agua de la piscina. Rápidamente le sacaron y le practicaron la reanimación cardiopulmonar. Aunque en un primer momento se temía lo peor, lograron reanimarlo. Fue entonces cuando una ambulancia lo trasladó al hospital de Cruces, donde al cierre de esta edición se encontraba ingresado en la UCI en estado grave.

Todo ocurrió a la vista de decenas de personas, muchos niños y familias, lo que supuso un gran impacto. Desde el Ayuntamiento de Bilbao señalaron que, como marca el protocolo en estos casos, evacuaron a la gente que se encontraba allí y cerraron las instalaciones tras el suceso durante varias horas. Volvieron a abrir a última hora de la tarde, poco antes de las 20.00 horas, cuando apenas presentaban afluencia.

Lo ahogamientos son uno de los principales riesgos estivales y en lo que va de verano en España han fallecido 209 personas por este motivo, lo que supone la cifra más alta de la última década, si bien la mayoría de los accidentes ocurre en las playas.