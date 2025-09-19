El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Ángel Gómez

Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

La agencia vasca, que ha calificado el verano como «muy caluroso», advierte de que podrían producirse granizadas y rachas de viento muy fuertes

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:29

El episodio de altas temperaturas que ha vivido Bizkaia en las últimas horas toca a su fin. La tarde de este viernes marcará un punto ... de inflexión con la aparición de tormentas a última hora y dará paso a un sábado en el que durante la segunda mitad del día el mercurio comenzará a descender. Pero es que además la lluvias llegarán con fuerza por lo que la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) ha lanzado un aviso amarillo por precipitaciones intensas.

