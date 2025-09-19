Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

El episodio de altas temperaturas que ha vivido Bizkaia en las últimas horas toca a su fin. La tarde de este viernes marcará un punto ... de inflexión con la aparición de tormentas a última hora y dará paso a un sábado en el que durante la segunda mitad del día el mercurio comenzará a descender. Pero es que además la lluvias llegarán con fuerza por lo que la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) ha lanzado un aviso amarillo por precipitaciones intensas.

La alerta, que afecta a toda Euskadi, estará activa desde la 18.00 hasta las 00.00 horas. En ese intervalo pueden producirse «chubascos moderados, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos y que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora», advierten desde el organismo. Además, existe la posibilidad de que caiga granizo (de entre 2 y 4 centímetros de diámetro) y podrían producirse rachas fuertes o muy fuertes de viento en zonas de tormenta (60-90 km/h).

El domingo, la entrada de un frente desplomará las máximas, que no pasarán de 20, y también afectará a los valores mínimos, que se quedarán en torno a los 10 y 11 grados. Podrían aparecer lluvias durante la jornada. Este escenario será la antesala del otoño astronómico, que entra oficialmente el lunes y que podrá fin a un verano que Euskalmet ha calificado de «muy cálido», destacando como principal característica «la incidencia de tres olas de calor, la primera de ellas del 18 al 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera y última del 10 al 17 de agosto».

Ampliar Varias personas disfrutan de las buenas temperaturas este viernes en la playa de Ondarroa. Ignacio Pérez

Tercer verano más caluroso

Durante los meses de junio, julio y agosto se produjo una anomalía de 1,6 grados por encima del promedio del periodo normal 1991-2020, unos valores que lo convierten en el tercer verano más caluroso desde 1970. Los expertos de Euskalmet califican el estío como «seco», a excepción del nordeste de Gipuzkoa donde se ha comportado entre normal a húmedo.

De las tres olas de calor registradas este verano, la que se produjo entre el 10 y el 17 de agosto fue la más larga. «Hay que recordar que el evento de estas características más largo registrado en la CAV se produjo en 2003, con 12 días de duración, seguido del ocurrido en 1987 en el que se contabilizaron diez jornadas», detallan desde la agencia vasca.

El punto álgido de este evento se alcanzó el día 15, cuando la estación de Sodupe-Cadagua registró 44,9 grados, mientras que otras muchas estaciones de la Vertiente Cantábrica, sobre todo del oeste, llegaron a los 43-44. De esta forma se produjo récord de temperaturas máximas absolutas en varias estaciones vizcaínas como Igorre 43,8, Galdakao 43,5, Mungia 42,2.