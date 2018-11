El Euskalduna saca a la venta 60.000 entradas para su programación de Navidad Ensayo de la BOS; que ofrecerá cinco conciertos esta temporada navideña. / Iñaki Andrés El cartel de este año incluye 33 espectáculos para todas las edades que sumarán 50 representaciones en 27 días JULIO ARRIETA Lunes, 19 noviembre 2018, 15:32

Envuelta como un regalo ha presentado esta mañana el Palacio Euskalduna su programación de Navidad. Un lacito cierra el envoltorio gráfico de 'Gabonak Euskalduna 2018 - Regálate Euskalduna', un paquete cultural que contiene 33 espectáculos que sumarán 50 representaciones durante 27 días, cuyas entradas ya están a la venta y que se ofrece como el perfecto obsequio para las próximas pascuas.

Tal y como han explicado la diputada de Cultura, Lorea Bilbao, y el director general del Palacio, Andoni Aldekoa, «ya están disponibles las 58.651 entradas de la campaña». Por segundo año, el Euskalduna empaqueta toda su agenda de espectáculos navideños bajo la etiqueta 'Gabonak Euskalduna', una oferta que «procura abarcar al público de todas las edades, desde los más pequeños a los mayores», y en la que Bilbao ha destacado sobre todo «el apartado infantil en euskera, que incluye 5 espectáculos: 'Musua' de Pirritx, Porrotx eta Marimotots; 'Alizia Musikala'; 'Pinotxo'; y dos producciones de EITB, '3txulo' y 'Goazen'». Estos títulos se suman a los también infantiles y en castellano 'Yo tengo derecho a jugar', de CantaJuego; 'Bella y Bestia'; 'Masha y el Oso', que Bilbao ha descrito como el fenómeno mundial más popular en YouTube, «con más de 25 millones de visualizaciones»; y el espectáculo de ilusionismo del mago Dakris 'Ya no me ves'.

El apartado de música clásica incluye esta vez cinco conciertos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao; 'Gabonetako Soinuak', recital promovido por el departamento de Cultura y Euskera de la Diputación de Bizkaia; el concierto navideño de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao; y una función de la Banda Municipal de Música de Bilbao. Por su parte, la Cinema Symphony Orchestra ofrecerá tres recitales, uno exclusivamente cinematográfico, 'Grandes éxitos de la música del cine', y dos tradicionales de Navidad y Año Nuevo. El bloque sinfónico se completará con otra sesión más, en este caso de la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO). La programación de danza es tan típica como infalible: 'El cascanueces' y 'El lago de los cisnes', de Chaikovski, ambos llevados a escena por el Moscow State Ballet.

En cuanto a la música popular, la agenda navideña del Palacio incluye dos convocatorias en el Euskalduna Urban Hall. La primera es el 'Funi Saturday' y está abierta a toda la familia, incluidos los más pequeños. Se celebrará el 8 de diciembre y combina talleres matutinos con música en directo por la tarde, este año a cargo de «artistas internacionales de la música electrónica». El otro es el «ya consolidado festival Walk On Project (WOP)». Se celebrará el 14 de diciembre y el cartel incluye a Matthew Sweet, Corizonas, Sex Museum y The WOP Band. También habrá espacio para el góspel y el jazz, con el Mississippi Gospel Choir y para el soul con Div@s of soul Vs. Aretha Franklin, Ray Charles and Nina Simone. El cartel se completa con cuatro shows de otras tantas bandas de homenaje: Abba Tribute, Tributo a Mecano, Tina Turner Tribute y Queen Tribute.

Nuevas tarjetas regalo y servicio 'walet'

El cartel navideño del Euskalduna se completa con el estreno de la obra de teatro 'Puerta con puerta', «protagonizada por los intérpretes vizcaínos Josu Ormaetxe y Gurutze Beitia. Talento y producción local», destacó Bilbao. Por su parte, Aldekoa señaló que este año «el Palacio Euskalduna acogerá en diez días más de un espectáculo y solo habrá dos sin ninguna representación, el 24 y el 31 de diciembre, jornadas que se dedicarán a preparar los espectáculos del día siguiente».

La campaña 'Regálate Euskalduna' incluye como novedad dos nuevos servicios que el Palacio ha puesto en marcha. Por un lado está «el servicio 'wallet' (billetera) para las entradas que se adquieren de manera telemática». A partir de ahora, «no será necesario imprimir las entradas para presentarlas, sino que se cargarán directamente en la APP del teléfono móvil de quien las compre». Por otra parte, a partir del 10 de diciembre en las taquillas del Palacio se podrán adquirir tarjetas regalo por valor de 50, 100 y 200 euros, que podrán ser canjeadas por todos los espectáculos «salvo los conciertos de la OSE, BOS y ABAO», según aclaró Aldekoa.

Toda la programación, horarios y precios pueden consultarse en https://www.euskalduna.eus