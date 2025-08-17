El Euskalduna ameniza las fiestas con un 'Klub' de Dj's, pintxos y tardeo Con ambiente cabaretero, pretende ofrecer «buenos momentos» antes y después de los espectáculos teatrales

No hay tiempo y ocasión que perder. E ingresos, que todo cuenta. Más con Marijaia rondando ya por todos los rincones. El Palacio de Congresos y de la Música de Abandoibarra ha montado para estas fiestas el 'Euskalduna Klub', concebido como un punto de encuentro que asegurará «una experiencia cultural integral que trascienda el escenario y conecte con el público».

Abrió sus puertas el pasado viernes en vísperas del txupin, con la inauguración oficial, que corrió a cargo de la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y el director general de Euskalduna, Iñigo Iturrate.

El local no se distingue por nada en especial. Es, de hecho, bastante sobrio y discreto, aunque según fuentes del equipamiento desprende un ambiente «cabaretero». Está ubicado en la actual cafetería del recinto, con ampliación hacia una zona reservada en el Hall Puerta 1. El acceso se realiza por las escaleras mecánicas , junto a la escultura Dodecathlos de Vicente Larrea.

En estos tiempos de tardeo, robándole cada vez más espacio a la noche, ofrecerá música en directo a cargo de un DJ, degustación de pintxos y un ambiente «cargado de entusiasmo», según Iturrate. Estará activo hasta el próximo 25 de este mes. Funcionará desde las seis de la tarde hasta las doce y media de la noche, con la excepción del 24, que cerrará a las 23.00 horas. A esa hora, Marijaia descansará en el limbo de los sueños preparada para resucitar en una nueva Aste Nagusia.

Este 'Klub' emerge como una «propuesta diferente» para vivir los festejos y brindar la oportunidad de compartir «buenos momentos antes o después de asistir» a los espectáculos que acoge el Palacio.

'Euskalduna Klub' no está reservado únicamente para los espectadores. «Se trata de una propuesta abierta a toda la ciudadanía que busca acercar la cultura y el ocio en un entorno ambientado para la ocasión con una decoración festiva», destaca Iturrate, que adelanta que no faltarán «las visitas inesperadas y la esencia de protagonistas de la programación cultural, así como más de una sorpresa».

