El Euskalduna adjudica todo el servicio de restauración a la firma que lleva la cafetería

Tras dos intentos fallidos, el Euskalduna ha dado por fin con la solución y con la empresa que se encargará de la gestión y explotación ... de todos los servicios de restauración del Palacio de Congresos y de la Música. Aunque ha tardado casi diez meses en dar con ella, la tenía dentro de casa. Gumil Hosteleros, que lleva la cafetería y catering del equipamiento congresual desde su fundación, en 1999, asumirá a partir del mes que viene la oferta gastronómica al completo.

Mantendrá las áreas que pilota desde hace 25 años y sumará también la futura actividad de los fogones de los restaurantes Euskalduna y el de alta cocina con el que el centro pretende recuperar el brillo que dejaron dos grandes de la cocina vasca: Fernando Canales y Eneko Atxa. Aunque el concurso de licitación se ha cerrado de forma parcial, ya que se está aún a la espera de la presentación de la oferta económica que finalmente presente Gumil -está previsto que lo haga, como muy tarde, en los próximos diez días- no hay ninguna duda de que será la empresa que tome las riendas. Está descartada, por tanto, la presentación de una oferta a la baja que podría poner en entredicho la adjudicación.

«Me extrañaría, pero no habrá ningún problema», confesó el director general del Euskalduna, Iñigo Iturrate. La concesionaria se encargará también de la explotación de la terraza, que arrasó en la Aste Nagusia de 2023, pero que no pudo abrir en las fiestas del pasado año por problemas de accesibilidad. La intención es que la azotea funcione todo el año y no solo en los meses de verano.

Dos ofertas iniciales

Al concurso se presentaron inicialmente dos compañías. Ambas presentaron el pasado 24 de enero «de manera correcta y completa» la documentación requerida, según recoge la Mesa de Contratación del centro de Abandoibarra. Sin embargo, Bisubi Fundazioa se retiró finalmente de la carrera.

El martes de la semana pasada finalizó el plazo de presentación y, una hora después, se procedió a la apertura del sobre para la evaluación del informe técnico. Ayer, Iturrate insistió a este periódico en que, a falta de concretar la condiciones económicas, Gumil cumple «todos los requisitos», además de contar con el aval de «una amplia experiencia» y acreditar un importante prestigio. El contrato tendrá una duración de siete años, más otros dos prorrogables, y la apertura del restaurante de alta cocina podría realizarse a lo largo de abril, como estaba previsto en un principio.

Aunque declinó facilitar cifras, Iturrate confirmó que la adjudicación será por unas cantidades inferiores a las planteadas en 2022. Con Nerea Lupardo al frente, sacó a concurso toda la restauración por 5 años y 32,6 millones de euros sin IVA. El Euskalduna «ha sondeado el mercado y ajustado los precios» al entender que las anteriores propuestas «eran excesivamente elevadas». Sin embargo, el proceso de licitación guarda todavía una sorpresa de última hora. Aunque el nombre lo anunciará Gumil Hosteleros, la compañía tiene cerrada la contratación de un chef vasco de «reconocido prestigio» para encargarse de la dirección del restaurante estrella. «Va a ser un anuncio importante, por lo que quieren mantener la expectación», remató Iturrate.