EFE

Euskadi suspende la pesca de la angula ante la situación «crítica» de la especie

El Gobierno vasco cree necesario reforzar las medidas para su recuperación «antes de que la situación sea irreversible»

I. Juez

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:14

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco se ha reunido este viernes con los representantes de la Asociación de Anguleros ... de Euskadi para comunicarles la decisión de suspender la pesca de angula de la próxima campaña 2025-2026. ¿El motivo? Los informes científicos más recientes que advierten de la situación «crítica» de la especie.

