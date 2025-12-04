Euskadi suma 18 focos de grive aviar en aves silvestres desde julio

Eva Molano Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:36 Comenta Compartir

La gripe aviar está causando un desastre ecológico para las aves silvestres. El virus se extiende por el planeta y en 2023, se confirmaron los primeros casos de la cepa altamente patógena H5N1 en aves de la Antártida y Groenlandia, poniendo en riesgo poblaciones únicas. En España, la enfermedad mata a pájaros como el charrán, grullas y varios tipos de gaviotas -reidoras, cabecinegras, de Audouin, patiamarillas y argénteas, alcatraces o garzas o cigueñas, pero también ha obligado a sacrificar unas 2,5 millones de aves de corral por 14 focos.

Euskadi ha registrado tres nuevos positivos en aves silvestres en las últimas dos semanas. Una gaviota patiamarilla dio positivo en Portugalete el 25 de noviembre y el virus fue confirmado en otros dos ejemplares de la misma especie en Vitoria y en Plentzia el 19 de noviembre. Ello confirma que el virus sigue circulando entre los alados salvajes del territorio, y que existe riesgo de que puedan propagar la enfermedad a las aves domésticas o de corral. Además, las aves silvestres, muy afectadas, están en plena ruta migratoria. Y en la actualidad, las aves domésticas de toda España están confinadas para evitar el contacto con ellas, aunque a mediados de noviembre, las instituciones vascas acordaron permitir la salida durante unas horas al día de estas aves siempre que se pueda garantizar –por ejemplo, a través de telas pajareras– que no vayan a entrar en contacto con ellas.

De forma previa y desde julio, el Gobierno vasco había notificado otros 15 focos adicionales de gripe aviar en aves salvajes, que en Vitoria-Gasteiz, Alegría-Dulantzi y Barrundia han afectado a cigueñas, espátulas, ánades, gansos silvestres y gaviotas patiamarillas. Todos los casos registrados en Bizkaia, en Getxo, Berango, Sestao, Lekeitio, Portugalete, Barakaldo, Erandio y Santurtzi, además de en Gipuzkoa, (Errenteria, Lasarte-Oria, y San Sebastián) han afectado también a esta última especie. Además, en Bizkaia también se registró un foco en aves cautivas a cuenta de una gaviota infectada: el 11 de julio, una patiamarilla encontrada moribunda el mismo día en Santurtzi ingfesó en el centro foral de recuperación animal de Gorliz y murió al día siguiente. Los veterinarios ordenaron el sacrificio preventivo de las 17 aves convivientes dentro del mismo voladero donde la gaviota positiva fue alojada a su llegada, en cuyos restos también se confirmó el virus.

Según el Ministerio de Agricultural, Pesca y Alimentación, el mes pasado también se confirmó la detección del H5N1 en un zorro salvaje en Aragón. Fue hallado muerto cerca la «Laguna de Gallocanta», donde en las últimas semanas se habían notificado casos en aves silvestres. Los brotes en mamíferos se duplicaron el año pasado a nivel mundial, alcanzando 1.022 en 55 países. Destaca la afección a los mamíferos marinos. El 19 de diciembre del año pasado se declaró el estado de emergencia en California porque la cepa H5N1 se había propagado de forma masiva por el ganado bovino, que además se transmitía a través de la leche cruda. Aun así, el riesgo de afección a los humanos es bajo, insisten las instituciones.

«Dar con la tecla»

Álvaro Amann, presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, ha recomendado, como precaución, no acercarse a animales muertos ni malheridos, y notificar los casos al 112 o al Servicio de Ganadería de la Diputación. Ha recordado que además del desastre ecológico que está produciendo esta epidemia en las aves, el virus «ya ha pasado la barrera de otras especies» y saltado a porcinos, mustélidos en granjas peleteras y bovinos. Como el Covid, se trasmite entre animales por via aerógena y los veterinarios temen que alguna de sus mutaciones «pueda dar con la tecla» y adaptarse a los receptores humanos.

La asociación ecologista Eguzki ha instado a las diputaciones a decretar con carácter inmediato una moratoria total de la caza de especies migratorias debido al grave y continuado brote de gripe aviar, especialmente por el papel clave de las especies migratorias en la propagación del virus. «El contacto entre aves infectadas y personas, especialmente en el ámbito cinegético, puede aumentar dicho riesgo. Expertos epidemiológicos advierten del peligro de que el virus evolucione hacia una mayor transmisibilidad a humanos, con consecuencias desconocidas. Eguzki considera, por tanto, prioritario limitar cualquier actividad que implique el contacto directo con aves silvestres», insiste la agrupación.