Euskadi tiene reservas de sangre para «5 o 6 días como máximo»

Euskadi necesita sangre. La luz roja de la reserva se ha encendido en el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, donde se centralizan los ... envíos necesarios para todos lo centros sanitarios vascos. A día de hoy el «nivel de suficiencia está cercano a los 5 o 6 días, como máximo», advierte Iñigo Salaverri, responsable de Promoción de la Donación de Sangre en Bizkaia. Esta situación se debe a que en verano la gente dona menos. En esta última semana las entregas han caído un 50% con respecto a lo habitual en cualquier otra época del año. Sin embargo, las transfusiones para tratamientos, intervenciones o el empleo de derivados del plasma se mantiene estable. De ahí el actual escenario de necesidad.

Si se necesitan, de media, entre 350 y 400 donaciones al día para que no haya carencias, durante estos meses de verano las cifras logradas oscilan entre las 180 y las 280. Es por ello que Salud realiza un llamamiento a la población para que acuda a donar, porque «la sangre no se puede fabricar» y es un producto altamente perecedero. Las plaquetas, por ejemplo, no se pueden mantener más de 7 días. Además, no hay otra forma de obtenerla ni de disponer de los componentes y productos sanitarios que se obtienen y elaboran a partir de ella si no es con la donación. «Necesitamos concienciarnos de que cada día cientos de personas reciben o bien transfusiones o algún derivado plasmático en forma de medicamento», subraya Salaverri.

La sangre y sus componentes se emplean en tratamientos oncológicos. Los pacientes con quimioterapia, leucemias o linfomas suelen precisar de transfusiones. También son necesarias en las cirugías con sangrados importantes, trasplantes, en partos complicados y cesáreas de riesgo. Las Urgencias deben tener a su vez reservas ante la llegada de posibles pacientes afectados por accidentes o heridas sangrantes que precisen de aportes sanguíneos. Otro campo donde los pacientes precisan con frecuencia glóbulos rojos y plaquetas es el neonatal, para los recién nacidos prematuros o con aquellos bebés que sufren enfermedades metabólicas.

Veteranos y jóvenes

También la necesitan los pacientes hematológicos con anemias graves, síndromes mielodisplásticos, hemofilias o coagulopatías; así como los que sufren inmunodeficiencias primarias, los quemados o los enfermos hepáticos.

Osakidetza informa que la situación es aún más «urgente» en cinco de los ocho grupos sanguíneos. Aún así se insiste en que todos son necesarios. Pero sí es cierto que el consumo de componentes de los grupos mayoritarios en la población es más elevado. En Euskadi el 36% de la ciudadanía vasca es A+ y otro 35% es 0+.

El escenario ideal sería que entre el 4 y el 5% de la población vasca fuese donante para garantizar las reservas y el suministro todo el año, pero la realidad es que esta tasa es del 2,3% y, además, no todos acuden a los puntos de colecta con cierta regularidad. Mientras los veteranos son más fieles y lo hacen entre tres y cuatro veces al año, las generaciones más jóvenes se quedan en una o dos.

Salaverri propone a la ciudadanía que sean «egoístas en el buen sentido» y que se hagan donantes. ¿A qué se refiere? Antes o después «todos» necesitaremos algún componente sanguíneo y que otros los cedan para velar por «nuestra seguridad sanitaria». Por eso la importancia de dar ese paso y hacerlo ahora para otras personas. Cada día la página web y las redes sociales de la organización Donantes de Sangre Euskadi informa de los puntos de colecta habilitados en el País Vasco.