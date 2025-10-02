El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La prueba se ha llevado a cabo desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS Deiak. M. de Maintenant

Euskadi ya está preparada para lanzar alertas de emergencia a los móviles

El Gobierno vasco ha realizado este jueves en Balmaseda una prueba del sistema ES-Alert de avisos a la población en caso de catástrofe

María de Maintenant

María de Maintenant

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:20

Euskadi ya está preparada para lanzar alertas de emergencia a los móviles. El Gobierno vasco ha realizado este jueves en Balmaseda y alrededores una prueba ... del sistema ES-Alert de avisos a la población en casos de catástrofe para comprobar la eficacia del método en el País Vasco. A los vecinos del municipio les ha sonado un estridente pitido en sus dispositivos con una duración de varios segundos.

