Euskadi ya está preparada para lanzar alertas de emergencia a los móviles. El Gobierno vasco ha realizado este jueves en Balmaseda y alrededores una prueba ... del sistema ES-Alert de avisos a la población en casos de catástrofe para comprobar la eficacia del método en el País Vasco. A los vecinos del municipio les ha sonado un estridente pitido en sus dispositivos con una duración de varios segundos.

Tras escuchar el sonido, las personas cuyos móviles se encontraban ubicados en la zona seleccionada han recibido un mensaje tranquilizador anunciando que se trata de «una prueba del sistema de alertas, no de una situación real». Una vez leído, han tenido que pulsar la opción de 'Aceptar' para eliminarlo de la pantalla. La idea es avisar a tiempo y mantener a la población a salvo.

Recientemente, los Gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Cataluña enviaron alertas pertinentes a los teléfonos móviles de sus ciudadanos después de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) hubiera activado el aviso rojo en buena parte de la provincia de Valencia y Castellón casi un año después de la trágica dana.

Ahora en Euskadi se están llevando a cabo las pruebas pertinentes para comprobar su correcto funcionamiento. El viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, ha explicado este jueves que a través de esta alerta simulada se persigue un objetivo doble: detectar posibles errores para poder corregirlos en una situación real que se pueda plantear en el futuro e informar a la población en caso de que ocurra una emergencia o catástrofe. «Muchas veces nos tendremos que enfrentar a fenómenos que no estarán en nuestras manos, pero lo que sí depende de todos nosotros es que los daños causados, tanto materiales como personales, sean los mínimos posibles», ha explicado.

Además, el viceconsejero ha incidido en la necesidad de tener un sistema de emergencias «que está en permanente evolución y mejora con el objetivo de optimizar la respuesta más adecuada a cada situación, fortaleciendo, al mismo tiempo, la necesaria coordinación con el resto de instituciones».

Ampliar Mensaje de prueba que ha llegado este jueves a los vecinos de Balmaseda. M. de Maintenant

Desarrollo de la prueba

El sistema europeo ES-Alert se apoya en la red de telefonía móvil para enviar notificaciones de emergencia a los dispositivos que se encuentren dentro de una zona de cobertura específica. Dicho sistema funciona sobre cualquier cobertura, de modo que, aunque la red esté colapsada, como suele ocurrir en situaciones de emergencia, sus mensajes tienen prioridad y pueden recibirse incluso aunque la persona usuaria no esté abonada a la red del operador que le presta la cobertura en ese momento.

¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo de la prueba? En el caso del simulacro de este jueves, que se ha llevado a cabo desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi 112 SOS Deiak, el personal técnico de emergencias ha utilizado 2 paneles de control proporcionados por ES-Alert. En el primero de ellos se ha escrito el mensaje, se ha determinado la duración y se ha seleccionado la zona de recepción. «Tenemos la posibilidad de dibujar la zona a la que queremos que llegue el mensaje de forma circular o en formato cuadrado y también de escoger los municipios por pestañas, por ejemplo», ha explicado Gaizka Etxabe, técnico de riesgos y emergencias.

Además, se ha utilizado un segundo panel para aprobar todas estas variables (el citado mensaje, la duración del mismo y la zona escogida). Una vez que se da el visto bueno, el mensaje llega al lugar seleccionado y todos los móviles empiezan a sonar. «Si todo funciona correctamente, la alerta llegará a todos los dispositivos sin tener que hacer absolutamente nada», han subrayado los expertos.

Se trata de la segunda prueba que lleva a cabo el Gobierno vasco. La primera se realizó en 2022 en los barrios bilbaínos de Txurdinaga y Andramaria de Begoña (e inmediaciones). «El objetivo es empezar por municipios, seguir por territorios históricos y hacer una prueba también para todo Euskadi».