La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía vasca, tal y como refleja el Deustobarómetro. La demanda es mucho más elevada que la oferta y eso empuja al alza los precios. Ayer diferentes expertos abordaron en la jornada inaugural del Salón Inmobiliario de Euskadi (SIE) la situación del sector. En el evento, organizado por EL CORREO y con el patrocinio de Kutxabank, quedó claro que no existe una solución única para dar respuesta a este complejo problema, sino que es necesario poner en marcha distintas medidas, tanto por parte de las administraciones públicas como de la iniciativa privada.

«En Euskadi tenemos potencial para levantar 75.000 viviendas más. Lo que hay que analizar es por qué esas construcciones no salen adelante», indicó Miguel de los Toyos, viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, durante su intervención en una de las mesas redondas de la jornada. De los Toyos no escondió que la maquinaria administrativa no ayuda a la hora de agilizar las nuevas promociones. Es más, afirmó que «se tardaría menos en modificar el Estatuto del País Vasco que en realizar una modificación puntual de un plan general de urbanismo».

El viceconsejero defendió que el Gobierno vasco impulsa vivienda protegida «allí donde (los ayuntamientos) nos ofrecen suelo». Se trata de actuaciones que prácticamente son a «fondo perdido». «Tardamos 40 años en amortizar la inversión en nueva VPO, por el bajo precio medio del alquiler, que es de 240 euros al mes», aseguró. Solo durante el próximo año el Ejecutivo va a impulsar la edificación de 1.713 nuevas viviendas públicas en régimen alquiler, la mayoría en Gipuzkoa, donde el ritmo de construcción ha sido menor en los últimos años. Estos pisos elevarán hasta los 3.669 los proyectos urbanísticos públicos obra.

Desde Ascobi, la Asociación de Promotores y Constructores de Bizkaia, su secretario general, Iñaki Urresti, le trasladó en el foro al representante del Gobierno vasco que «algo más habrá que hacer si queremos aumentar las viviendas que se construyen en Euskadi». Según indicó Urresti, actualmente se inician entre 5.000 y 6.000 nuevos domicilios al año el País Vasco. «De ellos el 30% son VPO, pero solo una de cada tres VPO es promovida por los promotores públicos, el resto las hacen los promotores privados». Urresti también criticó que en las últimas dos décadas «se han desarrollado solo la mitad de las viviendas previstas» en los planeamientos urbanísticos de Euskadi.

Joseba Cedrún, director general de Construcciones Sukia, sostuvo por su parte que «el sistema no funciona y colapsa toda la gestión urbanística porque cada área se preocupa de su exclusa». «Es un monstruo que impide ofertar producto y cubrir las necesidades de la sociedad», aseguró. Yolanda Díez, edil de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, no se anduvo con medias tintas y reconoció la «lentitud» de las administraciones a la hora de tramitar los diferentes permisos. «No podemos seguir así. Hay proyectos que no se llevan a cabo porque somos muy lentos», asumió.

Más de 1.000 casas

La rehabilitación de las viviendas fue otro de los temas que abordaron los expertos en el SIE, un campo en auge en los últimos años. «En Euskadi estamos limitados por el espacio y hay poca construcción nueva. De ahí la importancia de la restauración de viviendas. En el último trimestre el 85% de las licencias de obras concedidas en el País Vasco fueron para reformar casas. El sector generó 600 millones de euros y 1.700 empleos. Hemos pasado de ser el hermano pequeño en este sector a estar a la par de la construcción», destacó Gorka Aburto, gerente de Codenor.

La celebración del SIEse prolongará hoy y mañana en el Palacio Euskalduna. Los asistentes podrán conocer las 50 promociones de obra nueva que se ofrecen y los más de 1.000 casas de segunda mano, a precios que van por lo general desde los 96.000 hasta los 450.000 euros.