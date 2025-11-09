El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la Ertzaintza realizando identificaciones en Jardines de Albia. Luis Calabor

Euskadi ante la multirreicidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?

Policías y jueces vascos explican los motivos detrás de la reincidencia. «Los juicios rápidos son la solución óptima, pero requieren más juzgados»

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:49

«A un delincuente que acaba de llegar a Bilbao, no le saldrán los primeros juicios por las detenciones que acumula hasta que pasa un ... año y pico largo, tiempo en el que sigue robando. Antes de que tenga que cumplir condena, desaparecerá, huirá a otra ciudad. Si se queda, terminará cumpliendo, pero pueden pasar dos años y el daño ya está hecho. Si eso lo extrapolas a la cantidad de delincuentes que hay...». Un mando de la Ertzaintza que lleva varias décadas patrullando las calles vascas, confiesa que muchos agentes sienten «frustración» por ese círculo vicioso de la criminalidad en el que cada remesa de nuevos cacos sustituye a la anterior, que desaparece al entrar en prisión o escapar. «Otros nuevos ocupan su lugar y vuelta a empezar», lamenta.

