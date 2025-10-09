Los bomberos forales ya solo cobrarán por negligencias: ni 92 euros por incendios en casa, ni 145 por rescatar animales...

El Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado este jueves la reforma de la norma foral que regula las salidas de sus equipos de ... emergencias y fija tarifas para algunos de los casos más habituales. La gran novedad es que pasan a quedar exentos del pago los implicados en la mayoría de sucesos. Ahora solo tendrán que abonar tasas las personas que incurran en negligencias o las empresas y seguros que se beneficien de la labor de los bomberos cuando sea un servicio que deberían tener contratado en sus correspondientes pólizas.

Hasta ahora, los bomberos forales cobraban, por ejemplo, 92 euros por actuar en incendios originados en viviendas y 473 en el caso de los forestales; 69 al abrir una casa «con riesgo para la persona en el interior»; 145 por recates en montaña y otros tantos por salvar animales. La amenaza de suicidio tenía un coste medio de 35 euros. Todas estas salidas pasarán a ser gratuitas salvo que se demuestre la existencia de algún tipo de fraude o engaño -el término jurídico es dolo- o se identifique a pirómanos.

La nueva disposición sustituirá a un decreto foral de 1990. Las tasas aún en vigor por estos conceptos son casi simbólicas -la extinción de un incendio de una vivienda rural cuesta 115 euros y el rescate a una persona encerrada en la vivienda, 30-. Las suelen afrontar los beneficiarios de la intervención y de forma solidaria, los seguros, quienes hayan provocado el siniestro o los propietarios del lugar. Se gestionan desde la sección de Tributos Locales del Departamento foral de Hacienda y Finanzas. La normativa que las regula no se tocaba desde 2013, cuando se introdujo algún cambio por la irrupción de la plaga de la avispa velutina. Ahora se actualiza para reducir aún más su «afán recaudatorio».

Los ingresos por la participación de los profesionales en estas emergencias seguirán siendo residuales, de entorno al 0,5% de media respecto al coste del servicio, que es de 37,6 millones al año. Además de adaptar estos impuestos a la relidad actual, los responsables de Emergencias forales han decidido introducir las exenciones mencionadas para evitar cualquier mal trago adicional a las víctimas.

Accidentes de tráfico, sí

Eso sí, el Departamento de Hacienda y Finanzas seguirá cobrando la tasa por los rescates a causa de una negligencia flagrante -por ejemplo, alguie que ha salido a la montaña con alerta roja- co hasya 655 euros por la primera hora de intervención; o a los responsables de los incendios domésticos o forestales si los fuegos son provocados. Hay más ejemplos. La nueva norma foral contempla que Hacienda siga enviando recibos por la extinción de incendios en negocios de hostelería, talleres o pabellones industriales independientemente «de quién realice el requerimiento». El cuerpo seguirá informando también a Hacienda de las actuaciones en accidentes de tráfico. Verán incrementado su coste, aunque en estos casos el seguro habrá de afrontarlo.

Aun así, el cuerpo nunca hará las cuentas si en los siniestros hay víctimas mortales. También estarán sujetas a pago las actuaciones por fuga de gas, la disposición de retenes de prevención, los achiques, el saneado de construcciones o retirada de árboles, así como las inspecciones solicitadas en tareas de prevención. Además, también habrán de pagarse los informes, las investigaciones o los simulacros.