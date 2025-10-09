El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Tubos Reunidos suspende su actividad en EE UU por los aranceles de Trump
Manu Cecilio

Los bomberos forales ya solo cobrarán por negligencias: ni 92 euros por incendios en casa, ni 145 por rescatar animales...

La Diputación actualizará la norma que regula las emergencias y solo aplicará tasas en asistencias «sin riesgo vital» o que beneficien a empresas y a seguros

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:18

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado este jueves la reforma de la norma foral que regula las salidas de sus equipos de ... emergencias y fija tarifas para algunos de los casos más habituales. La gran novedad es que pasan a quedar exentos del pago los implicados en la mayoría de sucesos. Ahora solo tendrán que abonar tasas las personas que incurran en negligencias o las empresas y seguros que se beneficien de la labor de los bomberos cuando sea un servicio que deberían tener contratado en sus correspondientes pólizas.

