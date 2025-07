Etxanobe rectifica a Laespada y recuerda que «Bizkaia no tiene capacidad» para acoger más menores La diputada general ha pedido «cautela» y que «no se lancen mensajes que no aportan nada a la solución»

Andrea Cimadevilla Lunes, 14 de julio 2025, 12:49

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha sido rotunda este lunes al recordar que «Bizkaia no tiene capacidad» para acoger a más menores extranjeros no acompañados ... en sus centros forales. En declaraciones a los medios de comunicación a raiz de la entrevista publicada este domingo por EL CORREO a Teresa Laespada (PSE), diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, quien aseguró que Euskadi se equivocaba a la hora de no acoger a más migrantes de Canarias, Etxanobe ha defendido que la red foral está «tensionada». «Llevamos desde noviembre con una situación de excepcionalidad, basada en las cifras y en el nivel de menores que Bizkaia lleva acogiendo desde hace muchísimo tiempo y por lo tanto, eso es una obviedad».

Durante la entrevista a este periódico, la diputada socialista Laespada mantuvo que el País Vasco se estaba «equivocando cuando decimos que no acogemos menores de Canarias». Reconoció que «la presión es importante», pero afirmó que «tenemos capacidad para poderlo hacerlo». «Bizkaia podría hacer ese esfuerzo y Gipuzkoa y Álava, también. Y cuando pedimos una distribución de los menores, yo también miro a las otras dos diputaciones y les digo que hagamos una arquitectura institucional mucho más cimbrada, solidaria, de manera que podamos trasladar a chicos y chicas de un sitio a otro si yo tengo en este momento un exceso», aseguró. Noticia relacionada «Euskadi se equivoca al no acoger a menores de Canarias; tenemos capacidad» Ante estas palabras, la diputada general jeltzale ha afirmado lo que el Gobierno foral reclama es un «reparto justo y equilibrado» entre las comunidades autónomas. «Que todas aquellas que hasta ahora no han realizado ese esfuerzo, tanto gobernadas por el PP como por el PSE, lo hagan. Debemos establecer una corresponsabilidad de estos menores que llegan a la península». En cualquier caso, Etxanobe ha negado que exista «una fisura» entre los socios de gobierno, como puede dar a entender esta forma tan alejada de observar el problema de los menores en Bizkaia. «La excepcionalidad acordada en el consejo en el mes de noviembre del año pasado se adoptó por unanimidad y por tanto, esa es la posición de la Diputación», recordó Etxanobe. La líder foral pidió «cautela» y «no lanzar mensajes que desde luego que no aportan nada a la solución». Y defendió que «los tres territorios son solidarios». «Cuando hemos requerido la ayuda, la hemos tenido», añadió.

