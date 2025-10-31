Etxanobe presenta un Presupuesto récord para Bizkaia y «no confía» en repetir el pacto con Bildu

La incertidumbre planetaria que generan los diferentes conflictos bélicos, los aranceles y, en general, la política interior y exterior de Donald Trump sigue sin hacer ... mella en Bizkaia. La economía del territorio va bien... al menos por ahora. Uno de los principales termómetros es el Presupuesto que la Diputación presenta cada ejercicio y las cifras vuelven a ser inéditas. El auge de la recaudación de impuestos generado por los buenos datos de empleo y consumo (IRPF e IVA) va a permitir al Gobierno foral contar en 2026 con unas Cuentas récord por tercer ejercicio consecutivo.

La situación en todo caso dista mucho de ser idílica. Ya lo viene advirtiendo durante los últimos meses el descenso de las cifras de otro tributo clave, el de Sociedades. Es el que evidencia si el tejido empresarial avanza con el viento a favor o en contra, y ahora mismo parece que es lo segundo. La recaudación viene hundiéndose un 14% este año y los indicadores no prevén mejoras a corto plazo. Lo sabe la diputada general, que pese a presentar el Presupuesto más alto que nunca ha tenido la institución ha llamado a gestionarlo con «seriedad y rigor» por si los nubarrones que se intuyen acaban llegando a Bizkaia.

«Vamos a aprovechar para blindar los servicios públicos y sembrar porque nadie nos garantiza que en el futuro sigamos disponiendo de los recursos que tenemos hoy», ha advertido Elixabete Etxanobe. ¿Significa eso que la Diputación quiere empezar a contener el gasto por lo que pudiera pasar? En princio no. «En un contexto de incertidumbre queremos cuidar a los sectores estratégicos (automoción, energía...) y ayudarles porque son la base de nuestra recaudación y de que Bizkaia pueda mantener unos servicios públicos de calidad».

Según el anteproyecto económico presentado este viernes por Etxanobe, y diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, Bizkaia romperá por primera vez la barrera de los 11.000 millones. Contará con unos ingresos de 11.320 millones, un 6% más que el presente ejercicio en el que el Presupuesto se quedó en 10.660. Estas grandes cifras sirven principalmente para evidenciar el imponente poder recaudatorio que otorga el Concierto Económico y a dónde va a parar ese dinero. La aportación al Gobierno vasco será supeior a los 7.000 millones, el Cupo que se entrega al Estado supera los 675 y el Fondo de Financiación Municipal, la base sobre la que los ayuntamientos del territorio elaborarán sus propios presupuestos, alcanzará los 1.237.

Dicho de otro modo. De los más de 11.000 millones que prevé recaudar en 2026 la Diputación podrá repartir entre sus departamentos 1.716. Son 64,4 más que este año. Como es habitual, el área de Acción Social es el que absorberá la mayor parte de los recursos. El sostenimiento de residencias y centros de día, las ayudas a dependientes y las nuevas políticas para hacer frente a la longevidad y a la soledad no deseada, por ejemplo, se llevarán el 45% del dinero. Serán 767 millones, una cifra que va a seguir creciendo durante los años venideros. La sociedad vizcaína envejece a un ritmo muy veloz y eso es un reto social y económico mayúsculo.

El subfluvial, a punto

Otro de los grandes proyectos en los que trabaja la institución es la vertebración del territorio, y eso pasa por ofrecer unos servicios públicos similares en todas las comarcas. Ahí entra en juego de manera decisiva el transporte público dependiente de la Diputación, Bizkaibus y el metro. La gestión de ambos se llevará más de 200 millones en 2026. Y aunque no será hasta la semana que viene cuando cada diputado comparezca en las Juntas Generales para desgranar la letra pequeña y las inversiones de cada departamento, Etxanobe sí que ha querido poner en valor hoy que otro de los principales proyectos del curso que viene será el inicio de las obras del subfluvial que unirá Leioa y Portugalete por debajo de la ría.

El anteproyecto de Presupuestos ha sido remitido hoy mismo al Parlamento vizcaíno. Tras la presentación de la semana que viene arrancará la fase de tramitación que culminará a mediados de diciembre con la aprobación definitiva de las Cuentas. La mayoría que suman PNV y PSE garantiza, a diferencia de lo que ocurre en Álava y Gipuzkoa, que el proceso se desarrollará sin turbulencias. Lo que está por ver es si el Gobierno foral suma el apoyo de algún grupo de la oposición. Consultada al respecto la diputada general ha tendido la mano a todos los partidos para iniciar conversaciones, pero se ha mostrado pesimista ante la posibilidad de repetir el inédito pacto alcanzado con EH Bildu el pasado diciembre. «No tengo ninguna confianza en repetirlo», ha dicho.

Etxanobe se ha mostrado muy crítica con la coalición soberanista a cuenta de un documento que EH Bildu ha hecho público «a través de sus redes sociales» denominado 'Propuesta interinstitucional para los Presupuestos 2026' en el que plantea a PNV y PSE un acuerdo global en torno a las Cuentas del Gobierno vasco y las tres diputaciones. La máxima responsable vizcaína ha rechazado formar parte de una negociación conjunta y ha lamentado que el documento plantee «principalmente» como condiciones para el acuerdo una serie de ajustes fiscales. Un melón que el Gobierno foral da por cerrado tras la reforma de la pasada primavera pactada con Podemos.