La diputada general y la de Hacienda durante la presentación de los Presupuestos para 2026. Luis Ángel Gómez

Etxanobe presenta un Presupuesto récord para Bizkaia y «no confía» en repetir el pacto con Bildu

La incertidumbre mundial pone ya en alerta al territorio, «nadie puede garantizar que en el futuro tengamos los mismos recursos que ahora», advierte la diputada general

Octavio Igea

Octavio Igea

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:41

Comenta

La incertidumbre planetaria que generan los diferentes conflictos bélicos, los aranceles y, en general, la política interior y exterior de Donald Trump sigue sin hacer ... mella en Bizkaia. La economía del territorio va bien... al menos por ahora. Uno de los principales termómetros es el Presupuesto que la Diputación presenta cada ejercicio y las cifras vuelven a ser inéditas. El auge de la recaudación de impuestos generado por los buenos datos de empleo y consumo (IRPF e IVA) va a permitir al Gobierno foral contar en 2026 con unas Cuentas récord por tercer ejercicio consecutivo.

