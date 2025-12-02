El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los descuentos están vigentes, al menos, entre el 1 de enero y el 20 de febrero. Jordi Alemany

Etxanobe dice que los descuentos en el transporte estaban «consensuados» pese a ser rechazados en dos ocasiones

La diputada general niega que planteara la medida de forma «unilateral» y celebra que pueda extenderse la rebaja del 40% hasta el 20 de febrero

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:55

La diputada general Elixabete Etxanobe ha defendido este martes que los descuentos al transporte público en Bizkaia estaban «consensuados» antes de que fueran rechazados ... en las reuniones del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB). Así lo ha asegurado durante una comparecencia en las Juntas en la que ha negado que la medida fuera planteada de forma «unilateral» sin contar con los socios de gobierno (PSE). Los ciudadanos seguirán disfrutando de la gratuidad del billete para los menores de 14 años y de una bonificación del 40% para los títulos habituales y del 50% para el que usan los jóvenes.

