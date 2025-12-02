Etxanobe dice que los descuentos en el transporte estaban «consensuados» pese a ser rechazados en dos ocasiones

La diputada general Elixabete Etxanobe ha defendido este martes que los descuentos al transporte público en Bizkaia estaban «consensuados» antes de que fueran rechazados ... en las reuniones del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB). Así lo ha asegurado durante una comparecencia en las Juntas en la que ha negado que la medida fuera planteada de forma «unilateral» sin contar con los socios de gobierno (PSE). Los ciudadanos seguirán disfrutando de la gratuidad del billete para los menores de 14 años y de una bonificación del 40% para los títulos habituales y del 50% para el que usan los jóvenes.

Etxanobe ha explicado que los descuentos en el transporte público continuarán hasta el 20 de febrero tras aprobarlo por unanimidad el consejo del CTB este lunes, más allá de la decisión que adopte el Gobierno central sobre si extiende o no el incentivo. La diputada general sí ha matizado que en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adoptase una rebaja mayor a la planteada por la Diputación, esta última se ajustaría a la alza.

Respecto al 'plante' de consejeros y alcaldes que recibió la diputada general, y también presidenta del CTB, en las reuniones para tratar el tema de los descuentos, Etxanobe ha deslizado que «no puedo dar cuenta de la gentes que no acudió y no sé las razones», pero ha incidido en el hecho de recordar que «la propuesta aprobada ayer es exactamente igual que la del 6 de noviembre».

Asimismo, ha afirmado que el pasado 23 de octubre ya había informes que avalaban jurídicamente la medida planteada respecto a las bonificaciones. Tras lograr el acuerdo entre todos los integrantes del consejo del CTB, las rebajas del 40% se aprobarán por la vía de la «excepcionalidad» que reduce la audiencia pública «de 30 días a 5», ha matizado la dirigente jeltzale. Más allá de esta propuesta, en el horizonte se encuentra la renovación del sistema tarifario para el transporte público en Bizkaia que planteará los pagos en función del uso y la renta de cada usuario.

«Despropósito mayúsculo»

El portavoz del PSE, Zurro Tobajas, ha defendido el trabajo «entre las administraciones implicadas. La seguridad jurídica es tan importante como el objetivo de la medida». En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España tiene la «voluntad» de mantener esta política de descuentos en el transporte público y ha pedido que los demás grupos con representación en el Parlamento vizcaíno que expresen su voluntad de apoyar esta medida también en el Congreso.

Los grupos de la oposición han cargado contra los socios de gobierno. En este sentido, Raúl Méndez (EH Bildu) ha criticado la «falta de seguridad jurídica» que, a su entender, ha existido y ha exigido un acuerdo «previo, amplio y consensuado» antes de realizar anuncios públicos.

El juntero del PP, Pablo Gómez-Guadalupe García-Tejedor, que había solicitado, al igual que EH Bildu, la comparecencia de Etxanobe para tratar este asunto, ha tachado de «despropósito mayúsculo» las declaraciones de los socios de gobierno previas a la aprobación de las medidas. Por su parte, Eneritz De Madariaga, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, ha planteado mantener los descuentos en vigor hasta que se desarrolle el sistema tarifario en función del uso y la renta.