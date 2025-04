Etxanobe defiende la reforma fiscal, centrada en «reforzar las empresas», y anuncia que se aprobará mañana

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha anunciado este martes que la reforma fiscal será aprobada «mañana» durante el pleno de las Juntas Generales. Una reforma, ... según ha asegurado, centrada en «reforzar la competitividad de las empresas» y que «no busca castigar ni recaudar». «En ningún caso las medidas van a penalizar a las empresas que muestren su compromiso social y medioambiental», ha matizado.

La responsable foral ha afirmado durante la apertura del decimocuarto Encuentro Bizkaia Enpresa celebrado en el BEC y organizado por la sociedad foral Baez, que las medidas tienen como eje central reforzar «las necesidades recogidas por el tejido empresarial». En este sentido, el texto apoyará «la inversión, la I+D, la creación de empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral». «Sin empresas no hay empleo, no hay riqueza y no hay bienestar», ha sostenido.

Frente a la «incertidumbre» y la guerra comercial que ha desplomado las bolsas mundiales, Etxanobe ha hecho un llamamiento a la «unidad» porque si la «empresa sufre, sufrirá toda la sociedad». «Desconocemos cómo va a evolucionar esta guerra, pero las primeras consecuencias ya las estamos sufriendo. Europa debe manejar el timón con decisión y en Bizkaia no podemos quedarnos a la espera. La Diputación va a tener las antenas puestas para recoger las propuestas que puedan ayudarnos a salir reforzados de esta situación», ha sostenido.

Por su lado,la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, también ha alertado del «sentido de urgencia» que recala en «las instituciones europeas» a consecuencia de la guerra de aranceles. «Se van a ver amenazadas las exportaciones y es muy probable que se tensionen las cadenas de suministro. Habrá inestabilidad en los mercados, sin perjuicio a que puedan surgir oportunidades», ha recalcado. Basurko ha lanzado que el «principal antídoto» ante la «vulnerabilidad» es seguir apostando por la «investigación y el desarrollo». «No hay tiempo que perder. Necesitamos una respuesta diplomática firme y proporcional. Aplicar represalias calculadas sin que nos olvidemos del objetivo final, que es la industria europea», ha asegurado.

Premios a empresas

El encuentro empresarial, el más importante del territorio y que esta edición se ha centrado en la transición verde y la sostenibilidad, ha reunido en Barakaldo a más de 400 representantes de pequeñas y medianas empresas y startups. Además de «compartir intereses», generar «nuevas oportunidades» y «fortalecer el vínculo entre la Diputación y el tejido empresarial de Bizkaia», durante la cita también se han entregado los galardones Bizkaia ON a los mejores proyectos en seis categorías: creación de empresa innovadora (CAF Signallying) innovación y crecimiento (Gepro Systems), internacionalización (TH Company), transición digital (Industrias Garita), transición verde (Asfaktados Olarra) y mejor trayectoria startup (Nemergent Solutions).

Al mismo tiempo, durante la cita se han presentado las principales conclusiones de un estudio sobre transición verde en la empresa vizcaína realizado por Aclima Basque Environment Cluster y la Diputación. El documento revela que si bien el sector está dando pasos firmes, «aún se enfrenta a importantes desafíos», puesto que «la mayoría tiene un bajo grado de avance en ámbitos clave como la descarbonización, la movilidad sostenible o la economía circular».