Ética y regulación de la IA

ADYPE reúne en el Hotel The Artist de Bilbao a expertos para reflexionar sobre el desarrollo responsable de la inteligencia artificial

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 14 de octubre 2025, 21:25

La Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE) celebró ayer en el Hotel The Artist de Bilbao un coloquio titulado 'Implicaciones éticas y regulatorias ... en el desarrollo de la inteligencia artificial'. El acto comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de ADYPE, Lander Rubio, quien dio paso a los ponentes. La primera intervención corrió a cargo de Enrique Goñi, presidente de la Fundación Hermes, que defendió una tecnología «al servicio de las personas». A continuación, Manel Carpio, socio responsable de Riesgos y Cumplimiento en IA en Deloitte, abordó las cuestiones regulatorias, recordando que el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial lleva más de un año en vigor.

