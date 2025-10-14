Ética y regulación de la IA

La Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE) celebró ayer en el Hotel The Artist de Bilbao un coloquio titulado 'Implicaciones éticas y regulatorias ... en el desarrollo de la inteligencia artificial'. El acto comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de ADYPE, Lander Rubio, quien dio paso a los ponentes. La primera intervención corrió a cargo de Enrique Goñi, presidente de la Fundación Hermes, que defendió una tecnología «al servicio de las personas». A continuación, Manel Carpio, socio responsable de Riesgos y Cumplimiento en IA en Deloitte, abordó las cuestiones regulatorias, recordando que el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial lleva más de un año en vigor.

Posteriormente, Joseba Bilbao, director de Desarrollo Corporativo de LKS Next, analizó las implicaciones del uso de la IA en las empresas y organizaciones. Para concluir, Arrate Jaureguibeitia, directora de Estrategia del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), examinó el ecosistema de la IA en Euskadi, que, en su opinión, constituye hoy una realidad robusta y colaborativa que une empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones con un objetivo común: aplicar la inteligencia artificial para transformar la industria con criterios de competitividad, sostenibilidad y ética.

Al coloquio asistieron Antón Arriola, presidente de Kutxabank; Kepa Badiola, director territorial de CaixaBank; Xabier Basáñez, director General del BEC; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; José Hurtado de Mendoza, director de Financiaciones Estructuradas de CaixaBank; Luisa Alli, Jon Zuazo, Inés Temez, Igor Gorostiaga, Jon Vázquez Eguskiza, Isabel Salazar, Susana Aguirre, Gonzalo Fornos, Mikel Etxebarria, Julia Diéguez, Pablo Garrido, José María Rojo, Vicente Reyes, Amaia Goikoetxea, presidenta del Colegio Vasco de Periodistas; Cristina Maruri, Gorka Luelmo, Olga Villa, José Manuel Sinde, Arturo y Eloísa Trueba.

También acudieron al acto Fernando González de la Fuente, Rosana Hallett, Virginia Knörr, directora de VK Comunicación; Juan María Román, Iñigo Egiluz, Ricardo Celada, Jesús Calvo, Alfonso Areitio, Juanjo López, Fátima Ortuzar, Irune Martínez, Alicia Izaga, Javier González, Iñigo Urculo, Javier Suarez, José Alonso-Urquijo, Luis Miguel del Moral, Jon Arrate, Iñaki Castaños, Ramón Nicieza, Alfonso Martínez, Javier Suárez, Mikel Badiola, Rafael Carriegas, Alfonso Beitia, Guillermo Bergareche, Patxi Mendizábal, Rafael Careaga y David Vidorreta.