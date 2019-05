El estudio para soterrar las vías al paso por Zorroza estará listo en dos años Vecinos de Zorroza protestan en demanda del soterramiento de las vías de Renfe. / BORJA AGUDO El Ministerio de Fomento licita el contrato de servicios para su redacción por 500.000 euros SERGIO GARCÍA Martes, 14 mayo 2019, 11:59

Parecía que no iba a llegar nunca, pero la maquinaria a echado finalmente a rodar. Este martes en Zorroza una lectura tan poco incitante como lo es por lo general la del Boletín Oficial del Estado se colaba en las conversaciones de vecinos y por whatsApp, dibujando gestos de alivio cuando no sonrisas. ¿El motivo? El Ministerio de Fomento acaba de hacer público el contrato de servicios para la redacción del 'Estudio informativo para la integración urbana del ferrocarril en Zorroza', un documento que desmenuzará la orografía el barrio y analizará alternativas para ocultar a la vista a ese vecino molesto con el que todos en el barrio llevan años conviviendo y al que no ven el momento de perder de vista. 21 fallecidos por arrollamientos, los dos últimos en diciembre de 2016, dan la medida de ese hartazgo.

Desde que el pasado 23 de enero el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, firmasen en Madrid el protocolo que «garantiza» el soterramiento de los trenes al paso por el barrio tiene ya un horizonte de ejecución. La importancia del documento, firmado también por la presidenta de Adif, Isabel Pardo, comprometía a dos administraciones, «esté quien esté al frente de ellas», recordaban los firmantes, a la sazón socios presupuestarios en el Gobierno, lo que siempre ayuda. El acuerdo de colaboración, que recogía su intención de financiar al 50% el coste de las actuaciones, saltó al BOE a mediados de marzo.

El estudio tendrá un coste de medio millón de euros, un plazo de ejecución de 24 meses y el tipo de procedimiento será abierto, teniéndose en cuenta para su adjudicación la experiencia del autor, la oferta económica y la puntuación técnica. El plazo para la recepción de ofertas finalizará el próximo 10 de junio. El de Zorroza se suma así a esa lista de proyectos a los que la proximidad de las elecciones parace haber sacado de un indisimulado letargo, como la Variante Sur Ferroviaria, la Alta Velocidad o la ampliación de la Supersur.

«Esta vez es la buena»

«Nosotros pensamos que esta vez tiene que ser la buena», señalaba Luis Muñoz, vocal de la Asociación de Vecinos de Zorroza. «Es la consecuencia lógica de haber blindado un acuerdo que ha estado durante años sujeto a vaivenes electorales y cambios de gobierno. Siempre hemos dicho que no íbamos a creernos nada hasta ver las excavadoras, pero ya hay protocolos firmados, presupuestos encima de la mesa... Los avances son evidentes y el proceso parece encarrilado».