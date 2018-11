Estudiantes de interiorismo dan vida a lonjas vacías del Casco Viejo Unai Oyarbide, Joel Mentxaka, Amaia Llona, Arantta Santamaría y Cristina Lahore ante uno de los proyectos. / Borja Agudo Nueve alumnos de la escuela de diseño interior I. D. Arte de Vitoria-Gazteiz participan en el programa BiziaGO Student! para revitalizar el comercio de las Siete Calles OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 17:38

Hubo un tiempo en el que el Casco Viejo era el supermercado de la villa y los bilbaínos podían realizar todas sus compras sin salir de las Siete Calles. «Cada vez cierran más negocios». Es un comentario recurrente entre los clientes de que pasan cada día por el local Gregorio Martín, uno de los locales clásicos de la zona. Para combatir esta tendencia, el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha la segunda edición de BiziaGO Student!, un programa que pretende reactivar el comercio del Casco Viejo, insuflando vida a las lonjas vacías.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Bizkaia y en ella participan nueve estudiantes de la escuela de diseño interior I. D. Arte de Vitoria-Gazteiz. Ellos se han encargado de imaginar cómo serían esos locales vacíos si albergaran alguna actividad. «Se han elegido nueve lonjas de Tendería y Artecalle, dos de las arterias clásicas de la zona. Ahora el 84% de los locales comerciales están ocupados, pero queremos reactivar aquellos que no tienen uso», destaca el concejal de Desarrollo Económico, Xabier Ochandiano.

«Es un proyecto que propusimos porque veíamos la necesidad y queríamos que la gente viera nuestra profesión, que a veces pasa desapercibida», destaca la presidenta del Colegio de Decoradores Arantta Santamaría. Desde el primer momento hubo química con Bilbao Ekintza y la primera edición de BiziaGO salió adelante el año pasado con decoradores profesionales. En esta segunda edición han decidido ir más allá y contar con al participación de estudiantes.

Lonjas 'revitalizadas'

«BiziaGO sirve para que tengamos un contacto con el exterior, que se vea el trabajo que hacemos», destaca Amaia Llona, una de las participantes. Es estudiante de cuarto de carrera y una de las lonjas 'revitalizadas' de Artecalle lleva su firma. «Es un proyecto de una tienda de cosmética natural», explica mostrando los paneles en los que se ve una tienda con paredes verdes, estanterías que parecen árboles y luces que simulan claroscuros. «Me he inspirado en un bosque, aunque me costó un poco dar forma a la idea». Antes de acometer el proyecto se documentó viendo tiendas similares y los comercios contiguos.

Un poco más adelante, en esa misma calle hay un proyecto de veterinaria que firma la estudiante Maitane Alonso y, muy cerca de La Ribera, se sitúa la tienda de alimentación ecológica y taller de cerámica diseñado por Joel Mentxaka. «He utilizado materiales y colores propios de la naturaleza, además de la forma de un baserri para el taller de cerámica», apunta. Las baldosas del suelo y las estanterías parecen desordenarse. Otro guiño. Al igual que Amaia, hace una valoración muy positiva del programa: «Nos acerca a cómo es el trabajo real de un interiorista».

Unai Oyarbide diseño su proyecto de una tienda de música fijándose en el patrón de las losas del suelo y de la pared. «Me recordaron a la portada de 'The Wall' de Pink Floyd», confiesa. De este modo creó los expositores para los vinilos, con distintos volúmenes, «que además sirven para mejorar la acústica de la tienda», combinando diseño y funcionalidad. La tienda incluye una zona de ensayo y otra de mostradores en la que los instrumentos son parte de la decoración, «cada uno tiene su espacio, como si fuesen obras de arte de un museo», destaca.

En Tendería se ubica el proyecto de Cristina Lahore, una tienda de alimentación crudivegana. «Al principio tuve que investigar cómo eran las tiendas de este tipo», confiesa. En la pequeña lonja ha dispuesto unos módulos móviles que sirven para impartir cursos, unos expositores y aún queda espacio para un baño y un almacén. «Me gusta el estilo moderno, pero no quería perder la esencia del Casco Viejo así que he utilizado materiales tradicionales». Los profesores también han contribuido a resolver cualquier duda en un programa del que solo tiene buenas palabras. «Es un trabajo que va más allá. No es de profesor-alumno, sino que la gente lo va a ver».

Los proyectos han estado a la vista de cualquier paseante avispado y ha contado con líneas de teléfono individuales, para votar por su favorito. El público se ha volcado con la iniciativa y se han registrado miles de votos. El ganador se dará a conocer en una gala el 22 de noviembre aunque, solo con haber participado, los nueve estudiantes ya se sienten ganadores.