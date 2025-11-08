El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un Antonov An-26B como el que ayer recaló en Loiu para repostar causando un gran estruendo. Vulkan Air

El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína

Un carguero Antonov An-26B aterrizó ayer en Loiu para repostar de camino a Marruecos y sus motores llamaron la atención desde Leioa hasta Sopuerta

Josu García

Josu García

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:54

El estruendoso zumbido de sus motores se escuchó en la noche de ayer en Derio, Zamudio, Leioa, Getxo e, incluso, en Sopuerta, Balmaseda o Muskiz. ... El Antonov An-26B dejó una estela de ruido en los sonómetros que rodean al aeropuerto de Bilbao que alcanzó los 90 decibelios, un registro superior a la aviación comercial (alrededor de 70) y no muy distante de los 103 que causó en 2020 un caza militar español F-18, lo que derivó en una queja formal de los ayuntamientos de la zona ante el Ministerio de Defensa.

