Se estrella en la rotonda de Ibarsusi tras fugarse de la Ertzaintza por tener el carné de conducir retirado El siniestro se produjo pasadas las 01.30 horas en las cercanías de Bolueta

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:31 | Actualizado 12:41h.

Un conductor ha sufrido un accidente de tráfico la madrugada de este miércoles en la rotonda de Ibarsusi, en las cercanías del barrio bilbaíno de Bolueta. Según ha podido saber EL CORREO, el siniestro se ha producido sobre las 01.30 horas durante una persecución policial. Al parecer, el hombre habría huido de la Ertzaintza por tener el carné de conducir retirado.