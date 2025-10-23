Los estafados por la EPSV de Gallarta confirman al Gobierno vasco su decisión de continuar con la mutua Más de 300 personas, con 898 delegaciones de voto, apoyan por unanimidad a la nueva junta directiva, que estará al frente de la mutua desde los próximos días

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 23 de octubre 2025, 00:51 Comenta Compartir

La EPSV de Gallarta, cuyos asociados sufrieron el desfalco de 600.000 euros –de un patrimonio total de 650.000– por su exadministradora, reinicia su camino y da sus primeros pasos para dejar atrás la desafortunada polémica que prácticamente ha vaciado la cuenta de la mutua. El Gobierno vasco, que intervino en la sociedad después de que el Banco de España detectara el fraude el pasado mes de abril, convocó en julio una asamblea para que los 1.500 socios decidieran el futuro de la entidad: continuarla con una nueva junta de gobierno o aprobar su disolución y repartirse los fondos restantes, incluyendo la opción de sumarse a la Mutualidad Funeraria San Pedro de Basauri, la mayor EPSV de decesos del sector.

Sin nada claro aún, los afectados decidieron posponer la decisión a una nueva asamblea, celebrada ayer en el Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi por cuestiones de aforo –alberga espacio para 600 personas, más que donde se celebró la primera cita–. Tal y como adelantó EL CORREO a primeros de este mes, a escasos días de la convocatoria los asociados mantuvieron una reunión interna para decidir continuar con la mutua. «Es la mejor opción. Por economía y por lógica, es la alternativa más inteligente», aseguró Javier Pereda, que se ha postulado a presidente de la nueva junta de gobierno que se pondrá en marcha en los próximos días, cuando firmen el acta oficial y se la transmitan al Ejecutivo autonómico.

Más de 300 afectados acudieron 'in situ' a la reunión, en la que se registraron además 898 delegaciones de voto, para trasladar esta postura al Gobierno vasco. Tras hora y media de debate y explicaciones, se dio lugar a la votación, que fue unánime. El 'sí' a continuar con la entidad logró cerca de 1.200 apoyos en total. Ni un solo voto en contra ni abstención. Hubo unanimidad.

Ampliar El nuevo presidente de la mutua, Javier Pereda, en el centro de la imagen, junto al resto del equipo directivo. D. M.

También se presentó al nuevo equipo directivo formado por Pereda, Pedro Miguel Esteban, Josune Lezaola, Marga González, Kristela Jiménez, Fátima Peral, Rosa María Hurtado e Iratxe Sanz. Además, el Ejecutivo, como administrador temporal hasta ahora, aprovechó la ocasión para explicar la evolución de la mutua desde la última reunión celebrada en abril. En ese sentido, señalaron que, tras sufragar una decena de sepelios, quedan más de 31.500 euros en la cuenta de la EPSV, según ha podido saber este periódico. «Con lo que hay, llegamos hasta el final de año e incluso sobra. Y eso sin contar las aportaciones de los socios, así que estamos tranquilos», subrayó ayer Pereda.

¿Cuál es el siguiente paso? Tras levantar el acta en los próximos días, arrancará automáticamente la nueva junta, que establecerá una cuota de 100 euros al año, fraccionado en dos pagos –50 en febrero y 50 en julio–. «Así estaríamos tres años, hasta 2028. En 2029 miraremos cómo estamos de dinero y veremos qué hacer», explicó el presidente de la EPSV.