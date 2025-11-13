El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ponentes, miembros de Ortzadar y representantes institucionales, a su llegada al Palacio Euskalduna E.C.

«Los Estados Unidos de Trump tienen más derechos LGBTI+ que la mitad de los países europeos»

Expertos advierten en Bilbao de los «retrocesos y amenazas» en este ámbito, sobre todo en el caso de las personas trans

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Los «retrocesos y amenazas» de los derechos de la comunidad LGBTI+ dan cuenta de que éstos «no están garantizados». Y eso es algo que han ... querido visibilizar este martes en la segunda Conferencia Atlántica, organizada en Bilbao por la asociación Ortzadar y en la que han contado con ponentes de diferentes países. Pero las conquistas «requieren cuidado y vigilancia constante», como refleja el hecho de que, en muchos países europeos, esta comunidad sea tratada «como personas de segunda y perseguidas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  6. 6

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  9. 9

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Los Estados Unidos de Trump tienen más derechos LGBTI+ que la mitad de los países europeos»

«Los Estados Unidos de Trump tienen más derechos LGBTI+ que la mitad de los países europeos»