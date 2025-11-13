Los «retrocesos y amenazas» de los derechos de la comunidad LGBTI+ dan cuenta de que éstos «no están garantizados». Y eso es algo que han ... querido visibilizar este martes en la segunda Conferencia Atlántica, organizada en Bilbao por la asociación Ortzadar y en la que han contado con ponentes de diferentes países. Pero las conquistas «requieren cuidado y vigilancia constante», como refleja el hecho de que, en muchos países europeos, esta comunidad sea tratada «como personas de segunda y perseguidas».

Los pasos hacia atrás quedan patentes en el Rainbow Map (Mapa Arcoíris), que clasifica a 49 países europeos según sus prácticas legales y políticas. «En 2015, Reino Unido llegó a tener una puntuación de 86%, pero ahora es de 46%», ha precisado Gontzal Madariaga, responsable de Cultura y Derechos Humanos de Ortzadar, que ha considerado ese porcentaje como «alarmantemente bajo», en contraposición a lugares como Malta (89%), Bélgica (85%), Islandia (84%), Dinamarca (80&) y España (78%).

Ha ido más allá y ha puesto sobre la mesa que «un ejemplo de cómo se pueden perder derechos rápido» es que «los Estados Unidos de Trump tienen más derechos LGBTI+ que la mitad de los países europeos». En ese sentido, ha expuesto que «solo 22 países reconocen algo tan extendido como el matrimonio igualitario; en solo ocho países está plenamente reconocida la paternidad del colectivo; y, si hablamos de salud, solo en doce están prohibidas las terapias de conversión».

Hungría es uno de los estados con peor puntuación, con un 22,7% tras las medidas desplegadas por el primer ministro Viktor Orbán. En el evento han participado un asesor del alcalde de Budapest y Máté Hegedűs, de la organización del Orgullo en la citada ciudad. El Parlamento prohibió la marcha de este año a través de una ley, pero se acabó celebrando amparada por el Ayuntamiento y pasó de los 30.000 asistentes en ediciones anteriores a «más de 300.000».

Deporte y empleo

«A veces parece que desde un ayuntamiento no se puede avanzar, no se puede reivindicar, pero este caso nos ha demostrado que sí, que se puede resistir», ha destacado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, durante la apertura de la conferencia. La concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, ha apelado a «alzar la voz también frente a las corrientes populistas y negacionistas de la extrema derecha, que están ganando terreno en Europa y que pretenden cuestionar los derechos conquistados». «No podemos permitir esos discursos de odio entre nuestras instituciones y que calen en nuestra sociedad», ha incidido.

El encuentro de hoy, 'TRANSformando el futuro: deporte y empleo', quería además «poner el foco en las personas trans», ha señalado Aratz Castro, coordinador de Ortzadar, «muy importantes para nuestra organización» y «tan injustamente cuestionadas últimamente», en referencia a las dificultades que tienen las mujeres trans en ámbitos como el deportivo o el laboral. Así, han tomado parte en la jornada, entre otras personas, Valentina Petrillo, primera mujer trans paralímpica; y Johanna Harper, atleta, investigadora y exasesora del Comité Olímpico Internacional.