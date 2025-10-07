El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: comprobar resultados del 7 de octubre
Rafa Pueyo, Itziar Urtasun, Gurutze Beitia, Isabel Iturbe, Moisés San Pelayo y Álvaro Parro.

Rafa Pueyo, Itziar Urtasun, Gurutze Beitia, Isabel Iturbe, Moisés San Pelayo y Álvaro Parro. Mireya López
La mirilla

El espíritu del txikiteo

El colectivo Txikiteroen Artean entregó los premios Txikito de Honor 2025 a Gurutze Beitia y a Surne Bilbao Basket en el Palacio John de Bilbao

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 7 de octubre 2025, 21:08

El colectivo Txikiteroen Artean ('entre txikiteros'), organizador de la Txikiteroen Festa-Fiesta de los Txikiteros, celebró el lunes en el edificio de La Bolsa del ... Casco Viejo, también conocido como Palacio de John, la entrega de los Premios Txikito de Honor 2025, que reconocen la labor de personas y colectivos en la promoción de Bilbao y del txikitero como forma de relación humana e integración social. El galardón consiste en un tradicional vaso de txikito, de los llamados «de culo», con una capacidad aproximada de 70 cl., 9,5 cm de altura, 8 cm de diámetro, 613 gramos de peso y un borde de 5 mm de grosor. En esta 62ª edición, los premios recayeron en la actriz y directora de teatro, Gurutze Beitia, por su autenticidad, simpatía y compromiso con la cultura vasca; y en el Surne Bilbao Basket, por su papel como referente social y símbolo de unión en la ciudad, que al igual que el txikiteo, reúne a las personas en torno a la ilusión, la amistad y la celebración compartida.

