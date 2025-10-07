El espíritu del txikiteo

Tomás Ondarra Martes, 7 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

El colectivo Txikiteroen Artean ('entre txikiteros'), organizador de la Txikiteroen Festa-Fiesta de los Txikiteros, celebró el lunes en el edificio de La Bolsa del ... Casco Viejo, también conocido como Palacio de John, la entrega de los Premios Txikito de Honor 2025, que reconocen la labor de personas y colectivos en la promoción de Bilbao y del txikitero como forma de relación humana e integración social. El galardón consiste en un tradicional vaso de txikito, de los llamados «de culo», con una capacidad aproximada de 70 cl., 9,5 cm de altura, 8 cm de diámetro, 613 gramos de peso y un borde de 5 mm de grosor. En esta 62ª edición, los premios recayeron en la actriz y directora de teatro, Gurutze Beitia, por su autenticidad, simpatía y compromiso con la cultura vasca; y en el Surne Bilbao Basket, por su papel como referente social y símbolo de unión en la ciudad, que al igual que el txikiteo, reúne a las personas en torno a la ilusión, la amistad y la celebración compartida.

La presidenta del club bilbaíno, Isabel Iturbe, que destacó que «la vida no solamente es fútbol», recibió el galardón de manos de Álvaro Parro, responsable de Comunicación en Laboral Kutxa y Moisés San Pelayo, presidente de la Peña del Casco Viejo del Athletic. Por su parte la actriz, emocionada por el premio como por todo lo que venga de la Villa, fue distinguida por la concejala del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun. Los txistularis Mikel y Patrick Bilbao recibieron a los invitados entre los que se encontraban Rafa Pueyo, director deportivo del Surne Bilbao Basket; los concejales y concejalas, Jon Bilbao, Esteban Goti, Garazi Perea, Xabier Jiménez y Esther Martínez; el exjugador del Athletic, Andoni Goikoetxea; Rafael Gardeazabal, presidente de Bilbaodendak y Susana Alaguero, presidenta de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresas del Casco Viejo. También asistieron Janire Torvisco, Begoña Castaño, Luis Arbiol, Boni García, presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia; Marino Montero, José Ramón Taranco, Beatriz Marcos, Ibon Areso, Iker Urkidi, Jujo Ortiz, Borja Elorza, Iñaki Basabe, Juan Armentia, Roberto Ibarretxe, Isabel Viñas, Txema Soria, Piru Azua, Pilar Mura, Txomin Fernández, Álvaro Díaz de Lezana, José Luis Batarrita, Julio Alegría, Mariapi Alza, Begoña Urtzaga, Cosme Garay, Eduardo Gómez, Jon Atxutegi, Carlos Martín, Iñaki Zabaleta, Antonio Anaya, Jon Abad, Ángel Briones, Jesús Lasuen, Javier Díaz, Enrique Ceballos, Conchi Vidal, Maxi Collado, Maricarmen Pérez y Gurutxe Lejarza.

