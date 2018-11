Esnifando cocaína en un portal de Bilbao Clientes del local esnifando droga en la entrada al portal de al lado, en la calle Pablo Alzola. / E. C. Vecinos de Pablo Alzola sufren a diario «gritos, peleas, olor a orines y gente drogándose» junto a un bar que sólo abre unas horas por la mañana AINHOA DE LAS HERAS Lunes, 5 noviembre 2018, 01:05

Sólo cierra los martes, el único día de paz para los vecinos de la calle Pablo Alzola, situada muy cerca de La Casilla. Y únicamente abre «dos o tres horas» por la mañana, el resto del día está la persiana bajada. Pero es lo suficiente para interrumpir el sueño de los residentes que intentan dormir en los pisos superiores y amargarles la existencia. El negocio ha pasado por al menos cinco manos distintas en los últimos cinco años, pero el último responsable atrae a una clientela conflictiva y en sólo unos meses que lleva explotándolo, desde el pasado marzo, se ha puesto en contra a todo un barrio.

«Abre a las seis de la mañana porque tiene licencia de tipo II y hasta las nueve no puede poner música, pero desde horas antes ya hay gente esperando en la calle a que abran, chillando y montando bulla. Cuando bajo a la perra a pasear a primera hora me encuentro a cinco o seis tíos allí drogándose. Y si el sábado llevo a los niños a ver a su bisabuela a las diez de la mañana, están bebiendo en la calle», explica uno de los afectados. Vive enfrente, pero su abuela, de 93 años tiene el piso encima y los ruidos no le dejan pegar ojo. «Ellos están dentro del bar y yo en la cama y distingo sus conversaciones», lamenta el vecino. Siempre que llaman a la Policía Municipal, los agentes acuden e identifican a todos los clientes y empleados. «En septiembre, estuvieron de punto fijo durante una semana, pero luego se van y vuelven a las andadas. Ellos poco más pueden hacer», protestan.

Los vecinos han remitido un escrito al Ayuntamiento de Bilbao en el que enumeran los problemas que les ha traído el local, de reducidas dimensiones, ubicado junto al número 31 de la calle. Se quejan de «ruidos, peleas y malos olores por los orines» que generan los clientes del establecimiento.

Uno de los residentes ha creado una cuenta en Twitter, @justicierobio, donde cuelga fotos y vídeos de la «escandalera» de cada día y pide la clausura del garito. «He etiquetado a la Policía Municipal, al Ayuntamiento y al alcalde. Él es el máximo responsable de la ciudad. Al menos que no pueda decir que no está informado», advierte.

Sexo en la calle

Uno de los vídeos grabados por los vecinos refleja a un grupo de hombres esnifando cocaína a plena luz del día en la puerta del portal de al lado del pub. En otras ocasiones, asegura 'el justiciero', ha sorprendido a parejas manteniendo relaciones sexuales en la vía pública o a individuos meando sobre la fachada. «Sabemos que la Policía les ha denunciado por fumar en el interior y por exceso de aforo, porque el local es muy pequeño», aseguran.

Las quejas han llegado también a la Policía Nacional, con competencias en extranjería y drogas, que el pasado viernes a primera hora de la mañana movilizó tres furgones con agentes y perros para realizar una intervención rutinaria en el interior del local.

Testigo de excepción es el responsable del taller colindante. «El día que mejor les funciona es el viernes. Entiendo a los vecinos, si yo viviera encima y no pudiera dormir, bajaría con un bate de béisbol». La empleada de la limpieza del portal 31 de Pablo Alzola asegura que no entra a trabajar hasta que no abre la empresa de enfrente. «Encuentro carteras, llaves y móviles cuando la Policía hace cacheos, y tengo que limpiar los orines. Cuando hago el patio interior, les oigo como si estuvieran dentro». «A las cuatro y pico ya hay gente esperando, se pelean y chillan», confirma.